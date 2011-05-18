Владивосток увидит "Традиции живую нить"

ВЛАДИВОСТОК. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский краевой центр народной культуры представляет новый проект «Традиции живая нить» - выставки лучших работ мастеров народного прикладного творчества Приморского края.

20 мая в 10.00 состоится открытие первой экспозиции из Уссурийского городского округа. Жители и гости Владивостока увидят работы по изобразительному и фотоискусству, роспись по фарфору, дереву, вышивку, вязание, ковроделие, бисероплетение и многое другое.

Выставка состоится в зале Приморского краевого центра народной культуры по адресу: ул. Пушкинская, д. 25 (ост. транспорта ДВГТУ).