vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2011, 23:24

Published 17 мая 2011, 23:24

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Владивосток увидит "Традиции живую нить"

17 мая 2011, 23:24
Новый проект представляет краевой центр народной культуры

ВЛАДИВОСТОК. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский краевой центр народной культуры представляет новый проект «Традиции живая нить» - выставки лучших работ мастеров народного прикладного творчества Приморского края.
20 мая в 10.00 состоится открытие первой экспозиции из Уссурийского городского округа. Жители и гости Владивостока увидят работы по изобразительному и фотоискусству, роспись по фарфору, дереву, вышивку, вязание, ковроделие, бисероплетение и многое другое.
Выставка состоится в зале Приморского краевого центра народной культуры по адресу: ул. Пушкинская, д. 25 (ост. транспорта ДВГТУ).

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика