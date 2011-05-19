Камчатская молодёжь начинает увлекаться наркотиками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском крае будет разработан социальный проект по формированию престижа здорового образа жизни. Такое решение было принято на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко.

На заседании обсуждались результаты изучения ситуации, связанной со смертностью от отравлений наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. По информации участников заседания, только за 4 месяца 2011 года в Петропавловске было зарегистрировано 4 случая смертельных отравлений психоактивными веществами.

Ещё одним важным вопросом заседания стало обсуждение возможности проведения тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее краевым министерством здравоохранения совместно с Камчатским краевым наркологическим диспансером была организована акция по проведению анонимного тестирования несовершеннолетних. Было проведено 136 тестирований. Положительный результат был зафиксирован в 76 случаях, что составило 56%. При положительных результатах специалистами диспансера проводились профилактические и разъяснительные беседы с родителями и подростками.

Добровольное тестирование несовершеннолетних будет продолжено.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края.