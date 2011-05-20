В Приамурье подготовят трубопроводчиков

Posted 20 мая 2011, 00:53
Published 20 мая 2011, 00:53
Modified 17 сентября 2022, 11:07
Updated 17 сентября 2022, 11:07
ВЛАДИВОСТОК. 20 мая. ВОСТОК-МЕДИА - К началу нового учебного года на базе профессионального училища № 13 г.Белогорск будет создан Центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, занятых на строительстве, эксплуатации и обслуживании нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Подробную информацию об этом губернатору на заседании Правительства Амурской области представила Елена Ковальская, и.о. министра образования и науки.
В последние годы, в попытке привлечь абитуриентов, на базе амурских профтехучилищ были созданы экономически нецелесообразные, но на взгляд молодежи престижные факультеты. Их выпускники в итоге зачастую не могут трудоустроиться по специальности, потому что работодателями не востребованы юристы, экономисты, бухгалтеры со средним образованием. При этом в регионе, как и в целом по России, ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. На основании анализа полученных данных губернатором было принято решение об укрупнении профессионально-технических училищ по востребованным направлениям. Это должно не только снизить неэффективные расходы на образование невостребованных на рынке труда специалистов, но и изменить ситуацию в части увеличения на производстве квалифицированных кадров из числа молодежи.
Часть работы в этом направлении была проведена в 2010-м к началу учебного года: тогда был укрупнен ряд ПТУ по востребованным направлениям. Однако преобразования продолжаются, и большая их часть еще впереди. По поручению губернатора профильное министерство прорабатывает вопрос создания на базе учреждений начального профессионального образования условий для обучения специалистов, которые будут задействованы на производстве.
Центр по подготовке специалистов для работы на нефтепроводе, который будет создан к началу нового учебного года на базе училища № 13 - первое специально созданное министерством учреждение, однако опыт обучения кадров для производства уже в регионе есть. Сегодня на заседании Правительства глава Приамурья в качестве положительного примера такой организации учебного процесса назвал училище в городе Зея, на базе которого специалистов для своего производства готовит группа компании «Петропавловск».
«Это тот путь, по которому нужно продолжать двигаться, - подчеркнул Олег Кожемяко. - За каждым учреждением среднего специального образования должны быть закреплены хозяйствующие субъекты. С тем, чтобы специалисты, которые сегодня получают образование, понимали выпускаясь, куда они пойдут работать и какие средства будут получать. Отрегулировать процесс - задача органов власти. Я думаю, что в ближайшее время, в течение нескольких лет, мы сумеем всю систему начального профессионального образования сориентировать в конструктивное русло системы подготовки кадров. Тогда механизм обучения будет направлен в плоскость востребованности».
Елена Ковальская подробно рассказала, о том, что сделано министерством и предприятием «Транснефть» в рамках организации Центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов.
С компанией подготовлен проект соглашения о государственно-корпоративном партнерстве в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров для предприятий, осуществляющих строительство, эксплуатацию и обслуживание нефтепровода «ВСТО-2» на территории Дальневосточного федерального округа.
На совместном совещании амурского министерства образования с руководителями всех дочерних предприятий обсуждались все вопросы взаимосотрудничества, которые, в том числе, касаются обновления материально-технической базы училища, условий организации обучения рабочих. Утвержден примерный перечень востребованных при эксплуатации нефтепровода профессий и квалификационный состав преподавательского состава.
Стороны пришли к выводу, территория и учебно-производственная база училища в Белогорске позволяют путем проведения модернизации оборудовать дополнительно необходимые учебные кабинеты, полигоны, мастерские для обучения рабочих и специалистов по профессиям, востребованным на нефтепроводе «ВСТО-2».
Определены направления образовательной деятельности ГОУНПОПУ № 13 в рамках сотрудничества с дочерними предприятиями компании, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа. Это будет профессиональная подготовка по профессии «Сварщик» (на первоначальном этапе по специализации «Газоэлектросварщик» и «Сварщик ручной сварки», в последующем – «Сварщик дуговой сварки» и «Газоэлектросварщик» 4 и 5 уровня допуска). Будут проводиться курсы повышения квалификации по технике безопасности и охране труда для рабочих, задействованных на строительстве и эксплуатации нефтепровода.
На первоначальном этапе речь шла только о курсах повышения квалификации на базе училища. Второй этап, когда здесь будут открыты специализированные факультеты, по словам Елены Ковальской, потребует значительных усилий как со стороны компании, так и со стороны министерства образования: «Мы должны серьезно подготовиться к тому, чтобы пролицензировать деятельность училища в рамках тех профессий, которые будут востребованы на предприятии». В настоящее время министерство координирует работу коллектива училища по подготовке пакета документов для проведения этих процедур.
Еще одна первоочередная задача – подготовка квалифицированных педагогических кадров для обучения студентов. Уже составлен график повышения квалификации учителей на базе специализированного колледжа в Тюмени. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете области.
Кроме того, Елена Ковальская озвучила информацию, что «Транснефть» выразила готовность выплачивать своим студентам социальную стипендию. Ее размер составит 4 тысячи рублей. И самое главное: за каждым учащимся будет закреплено рабочее место в системе дочерних предприятий компании.
По материалам пресс-службы правительства. Амурской области.