В Приамурье подготовят трубопроводчиков

Часть работы в этом направлении была проведена в 2010-м к началу учебного года: тогда был укрупнен ряд ПТУ по востребованным направлениям. Однако преобразования продолжаются, и большая их часть еще впереди. По поручению губернатора профильное министерство прорабатывает вопрос создания на базе учреждений начального профессионального образования условий для обучения специалистов, которые будут задействованы на производстве.

Центр по подготовке специалистов для работы на нефтепроводе, который будет создан к началу нового учебного года на базе училища № 13 - первое специально созданное министерством учреждение, однако опыт обучения кадров для производства уже в регионе есть. Сегодня на заседании Правительства глава Приамурья в качестве положительного примера такой организации учебного процесса назвал училище в городе Зея, на базе которого специалистов для своего производства готовит группа компании «Петропавловск».

«Это тот путь, по которому нужно продолжать двигаться, - подчеркнул Олег Кожемяко. - За каждым учреждением среднего специального образования должны быть закреплены хозяйствующие субъекты. С тем, чтобы специалисты, которые сегодня получают образование, понимали выпускаясь, куда они пойдут работать и какие средства будут получать. Отрегулировать процесс - задача органов власти. Я думаю, что в ближайшее время, в течение нескольких лет, мы сумеем всю систему начального профессионального образования сориентировать в конструктивное русло системы подготовки кадров. Тогда механизм обучения будет направлен в плоскость востребованности».

Елена Ковальская подробно рассказала, о том, что сделано министерством и предприятием «Транснефть» в рамках организации Центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов.