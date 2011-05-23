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Posted 23 мая 2011, 02:23

Published 23 мая 2011, 02:23

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Бензин дорожает в 72 регионах России

23 мая 2011, 02:23
Нефтекомпании продолжают продавать топливо за рубеж

ВЛАДИВОСТОК. 23 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Потребительские цены на бензин за неделю - с 9 по 15 мая - выросли в 72 регионах России. Наиболее существенный рост наблюдался в Чите. Здесь его стоимость увеличилась сразу на 5,5%, сообщает Росстат.

В среднем по стране бензин подорожал на 0,8%. Средняя цена топлива на 16 мая составила 24,82 руб. против 24,63 руб. неделей ранее. В частности, стоимость бензина марки Аи-76 повысилась до 22,87 руб. с 22,69 руб. за 1 л, Аи-92 - до 24,83 руб. с 24,62 руб., Аи-95 - до 26,71 руб. с 26,53 рубля.

Производство бензина в России выросло по сравнению с предыдущей неделей на 4,47% - до 661 тыс. тонн.

Напомним, проблемы с бензином начались в России в апреле, после озвученных премьер-министром Владимиром Путиным требований к нефтяным компаниям снизить цены на нефтепродукты. Прислушавшись к премьеру, предприниматели решили, что проще торговать на зарубежном рынке, цены на котором не регулируются.

В результате, топливный кризис захватил Алтайский край, затем схожая ситуация начала складываться в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, а также в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях.

Пытаясь исправить ситуацию, правительство РФ решило с 1 мая повысить экспортные пошлины на бензин больше, чем планировалось - до 90% от ставки пошлины на нефть (ранее ставка исчислялась, исходя из коэффициента 0,67). Тем не менее кризис в регионах продолжил набирать обороты.

Сейчас одна из самых сложных ситуаций складывается в Забайкалье. Острейший дефицит нефтепродуктов в Туве привел к тому, что цены на автомобильное топливо взлетели до 50 руб. за 1 л, а с 18 мая бензин начали выдавать только по талонам.

Девятнадцатого мая глава правительства республики призвал федеральный центр оказать содействие и решить проблемы обеспечения региона бензином. Однако в Минэнерго считают, что ситуация в Туве не критична, а виноваты в кризисе операторы автозаправочных станций (АЗС).

Эксперты уверены: простых решений для разрешения кризиса нет, поэтому напряжение на внутреннем топливном рынке будет пока только нарастать, сообщает "Независимая газета".

Утро.ру

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
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