Бензин дорожает в 72 регионах России

Posted 23 мая 2011, 02:23
Published 23 мая 2011, 02:23
Modified 17 сентября 2022, 11:07
Updated 17 сентября 2022, 11:07
ВЛАДИВОСТОК. 23 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Потребительские цены на бензин за неделю - с 9 по 15 мая - выросли в 72 регионах России. Наиболее существенный рост наблюдался в Чите. Здесь его стоимость увеличилась сразу на 5,5%, сообщает Росстат.
В среднем по стране бензин подорожал на 0,8%. Средняя цена топлива на 16 мая составила 24,82 руб. против 24,63 руб. неделей ранее. В частности, стоимость бензина марки Аи-76 повысилась до 22,87 руб. с 22,69 руб. за 1 л, Аи-92 - до 24,83 руб. с 24,62 руб., Аи-95 - до 26,71 руб. с 26,53 рубля.
Производство бензина в России выросло по сравнению с предыдущей неделей на 4,47% - до 661 тыс. тонн.
Напомним, проблемы с бензином начались в России в апреле, после озвученных премьер-министром Владимиром Путиным требований к нефтяным компаниям снизить цены на нефтепродукты. Прислушавшись к премьеру, предприниматели решили, что проще торговать на зарубежном рынке, цены на котором не регулируются.
В результате, топливный кризис захватил Алтайский край, затем схожая ситуация начала складываться в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, а также в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях.
Пытаясь исправить ситуацию, правительство РФ решило с 1 мая повысить экспортные пошлины на бензин больше, чем планировалось - до 90% от ставки пошлины на нефть (ранее ставка исчислялась, исходя из коэффициента 0,67). Тем не менее кризис в регионах продолжил набирать обороты.
Сейчас одна из самых сложных ситуаций складывается в Забайкалье. Острейший дефицит нефтепродуктов в Туве привел к тому, что цены на автомобильное топливо взлетели до 50 руб. за 1 л, а с 18 мая бензин начали выдавать только по талонам.
Девятнадцатого мая глава правительства республики призвал федеральный центр оказать содействие и решить проблемы обеспечения региона бензином. Однако в Минэнерго считают, что ситуация в Туве не критична, а виноваты в кризисе операторы автозаправочных станций (АЗС).
Эксперты уверены: простых решений для разрешения кризиса нет, поэтому напряжение на внутреннем топливном рынке будет пока только нарастать, сообщает "Независимая газета".
Утро.ру