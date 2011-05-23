Бензин дорожает в 72 регионах России

Сейчас одна из самых сложных ситуаций складывается в Забайкалье. Острейший дефицит нефтепродуктов в Туве привел к тому, что цены на автомобильное топливо взлетели до 50 руб. за 1 л, а с 18 мая бензин начали выдавать только по талонам.