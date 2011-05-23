Вандалы в форме осквернили Владивостокскую крепость

ВЛАДИВОСТОК. 23 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшее воскресенье вандалы в камуфлированной форме осквернили бетонные конструкции форта №3 Владивостокской крепости, расположенного в районе Дальхимпрома.

- Во время проведения экскурсии у входа в подземную галерею форта мы наткнулись на троих неизвестных, одетых в камуфляж. Они сжигали полимерную изоляцию кабеля, для извлечения медных жил, притом не нашли лучше места, чем жечь кабель прямо на бетонных конструкциях форта, - рассказывает Валерий Иванов, офицер запаса Тихоокеанского флота, действительный член Общества изучения Амурского края. – В результате на бетоне, который простоял почти 100 лет, остались потеки из оплавившегося поливинилхлорида, толстый слой копоти, а в тоннели форта проникал едкий дым, который почувствовали все участники экскурсии. Мы предупредили неизвестных о последствиях их действий и о том, что форт – это памятник истории, и записали номера машины, на которой приехали вандалы. Никаких документов о происхождении кабеля и разрешающих его утилизацию в зоне памятника они не предоставили.

Сжигание различных отходов в неустановленных для этого местах – нарушение Закона Приморского края «Об административных правонарушениях», полимерная изоляция кабелей при сжигании выделяет вредные для здоровья человека и экологической обстановки вещества.

Форт №3 назван именем Императрицы Екатерины Великой и строился с 1910 г. по 1917 г. по уникальной для того времени «расчлененной» схеме для защиты Владивостока от возможного нападения со стороны Японии. Относится к Северному отделу обороны Владивостокской крепости. Укрепления форта расположены на горе Попова, в районе Дальхимпрома. В выходные дня территория форта №3 – излюбленное место для семейного отдыха, с вершины сопки открываются живописные панорамы окрестностей, в хорошую погоду виден даже город Большой камень. Форт занесен в реестр федеральных памятников указом Президента РФ с 1995 года, является историко-культурным наследием России.