Предприниматели Владивостока отмечают свой профессиональный праздник

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 24 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства, пройдет благотворительная акция для воспитанников из владивостокского детского дома №4 .

Мастера салонов красоты - членов Лиги торговых предпринимателей и Ремесленной палаты - сделают ребятам красивые стрижки и причёски, а также вручат им сладости и подарки.

26 мая, в День российского предпринимательства, для воспитанников детского реабилитационного центра "Маяк" будет организована экскурсия на Фабрику мороженого.

Кроме того, 26 мая в 10 часов в администрации Владивостока пройдёт традиционный шашечный турнир между командами предпринимателей Владивостока и сотрудников администрации.

Праздничное мероприятие, посвященное празднику - Дню российского предпринимательства - пройдет 26 мая в 11 часов в актовом зале администрации Владивостока. Также здесь состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Предприниматель года"