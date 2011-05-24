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Posted 24 мая 2011, 00:28

Published 24 мая 2011, 00:28

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Предприниматели Владивостока отмечают свой профессиональный праздник

24 мая 2011, 00:28
В честь праздника пройдут благотворительные акции

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 24 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства, пройдет благотворительная акция для воспитанников из владивостокского детского дома №4 .
Мастера салонов красоты - членов Лиги торговых предпринимателей и Ремесленной палаты - сделают ребятам красивые стрижки и причёски, а также вручат им сладости и подарки.
26 мая, в День российского предпринимательства, для воспитанников детского реабилитационного центра "Маяк" будет организована экскурсия на Фабрику мороженого.
Кроме того, 26 мая в 10 часов в администрации Владивостока пройдёт традиционный шашечный турнир между командами предпринимателей Владивостока и сотрудников администрации.
Праздничное мероприятие, посвященное празднику - Дню российского предпринимательства - пройдет 26 мая в 11 часов в актовом зале администрации Владивостока. Также здесь состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Предприниматель года"

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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