В Приморье человек сгорел на работе

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Человек заживо горел в автомобиле.

Этот трюк увидели зрители первого этапа соревнований по драг-рейсингу, прошедшего на Шаморе в воскресенье.

Зрители остались довольны экстремальным зрелищем. Выступление профессиональных каскадеров под руководством постановщиков трюков Константина Колесниченко и Сергея Стяжкина удалось на ура.

Ребята показали трюк «Живой огонь». Во Владивостоке он выполнялся впервые каскадером- стажером Андреем Паршиковым. Перед выполнением трюка Андрей заметно нервничал, но затем собрался, и в итоге- всё происходило как в кино, человека- поджигают, он горит ярким факелом, затем падает на асфальт и замирает. На гоночной полосе Шаморы зрители увидели даже больше, чем могли увидеть в кино- как готовился каскадер к трюку- во что одевался, чем его смазывали и как поджигали, а также как тушили. В кино это все остаётся за кадром.

Стоит добавить, что страхующим трюка стал знаменитый Константин Колесниченко, который сам снимался в более чем 50 фильмах.

По сообщению драг-рейсинг клуба