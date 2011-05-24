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Posted 24 мая 2011, 00:01

Published 24 мая 2011, 00:01

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

В Приморье человек сгорел на работе

24 мая 2011, 00:01
Сюжет
Спорт
"Живой огонь" увидели на Шаморе в минувшие выходные

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Человек заживо горел в автомобиле.
Этот трюк увидели зрители первого этапа соревнований по драг-рейсингу, прошедшего на Шаморе в воскресенье.
Зрители остались довольны экстремальным зрелищем. Выступление профессиональных каскадеров под руководством постановщиков трюков Константина Колесниченко и Сергея Стяжкина удалось на ура.
Ребята показали трюк «Живой огонь». Во Владивостоке он выполнялся впервые каскадером- стажером Андреем Паршиковым. Перед выполнением трюка Андрей заметно нервничал, но затем собрался, и в итоге- всё происходило как в кино, человека- поджигают, он горит ярким факелом, затем падает на асфальт и замирает. На гоночной полосе Шаморы зрители увидели даже больше, чем могли увидеть в кино- как готовился каскадер к трюку- во что одевался, чем его смазывали и как поджигали, а также как тушили. В кино это все остаётся за кадром.
Стоит добавить, что страхующим трюка стал знаменитый Константин Колесниченко, который сам снимался в более чем 50 фильмах.
По сообщению драг-рейсинг клуба

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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