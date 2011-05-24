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Posted 23 мая 2011, 21:46

Published 23 мая 2011, 21:46

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

В Приморье задержали криминальное трио

23 мая 2011, 21:46
Сюжет
Происшествие
А начиналось всё довольно мирно – с дружеских посиделок

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Около десяти часов вечера в отдел внутренних дел обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что стал жертвой преступления.
По его словам, трое приятелей, которых он пригласил к себе в гости, избили и ограбили его. После совместного употребления спиртных напитков парни, с которыми пострадавший едва был знаком, сорвали с него серебряную цепочку с крестиком, серебряный перстень, а также похитили два сотовых телефона. Сразу после ухода неблагодарных гостей заявитель обратился в полицию.
Сотрудники следственно-оперативной группы задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители Дальнереченска, одному из которых – 19 лет, другим – 34 года. Все похищенное имущество было у них изъято и возвращено законному владельцу. Ранее к уголовной ответственности за совершение кражи привлекался один из участников криминального трио. Для остальных предстоящая судимость станет первой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УВД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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