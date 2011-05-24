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Posted 23 мая 2011, 21:44

Published 23 мая 2011, 21:44

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Военные на Дальнем Востоке станут гражданскими

23 мая 2011, 21:44
Свыше 500 офицеров и прапорщиков получают новую специальность

ВЛАДИВОСТОК. 24 мая. ВОСТОК-МЕДИА — В период с 25 мая по 8 июня 2011 года в гарнизонах Восточного военного округа и Тихоокеанского флота будет проведена итоговая аттестация военнослужащих, увольняющихся в запас и проходящих переобучение по гражданским специальностям. Принимать экзамены будут две выездные группы преподавателей филиала военного учебного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».
В первом полугодии 2011 года планируется выпустить самую большую группу увольняемых военнослужащих – более 500 человек, прошедших переобучение по специальности «Управление персоналом», сообщили РИА «Восток-Медиа» в группе информационного обеспечения Восточного военного округа.
Итоговую аттестацию и вручение дипломов успешно прошедшим переобучение, выездные комиссии проведут в городах: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Белогорск, Уссурийск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.
Павел Марков

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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