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Posted 25 мая 2011, 03:28

Published 25 мая 2011, 03:28

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Газпром дал огромные деньги на строительство ледового дворца во Владивостоке

25 мая 2011, 03:28
Это до неприличия крупная сумма...

ВЛАДИВОСТОК. 25 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Газпром внес крупную сумму на строительство во Владивостоке концертно-спортивного комплекса с ледовой ареной.
Одна из крупных и богатейших коммерческих организаций России, которая сейчас работает в Приморье, внесла добровольный взнос в размере 700 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство концертно-спортивного комплекса, который возводится в пригороде Владивостока – на станции «Спутник».
Строительство во Владивостоке крытого ледового комплекса на 5500 зрительских мест входит в число приоритетных инвестиционных проектов, которые поддерживает администрация Приморского края и лично курирует губернатор Сергей Дарькин.
Как сообщает сайт ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», концертно-спортивный комплекс будет включать в себя зал с ледовой ареной размерами 61х30 метров, предназначенный для игры в хоккей, фигурного катания и выступлений балета на льду и тренировочный каток на 500 зрительских мест с ледовой ареной размерами 61х30 метров. Для проведения культурно-массовых и общественных мероприятий предусматривается устройство сборно-разборной эстрады размерами 24х18 метров. Для проведения соревнований по теннису, волейболу и баскетболу предусмотрено использование двух ледовых арен одновременно. Появление в столице Приморья нового концертно-спортивного комплекса позволит не только развивать зимние виды спорта (двери в него будут открыты как для профессиональных спортсменов, так и для рядовых горожан - сторонников активного образа жизни), но и проводить различные массовые мероприятия.

Александр Алексеев

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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