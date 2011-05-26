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Posted 26 мая 2011, 04:35

Published 26 мая 2011, 04:35

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

Артем готовится ко Дню молодежи

26 мая 2011, 04:35
Предложения и пожелания по проведению праздника уже принимаются

ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА – В администрации Артема на заседании оргкомитета под председательством заместителя главы администрации Ирины Илюхиной обсуждали, как в этом году артемовская молодежь будет отмечать свой «профессиональный» праздник. И, хотя до Дня молодежи еще месяц, подготовка к нему уже началась.

Традиционно пройдут мероприятия по чествованию талантливой и творческой молодежи, с такими ребятами встретится глава округа Владимир Новиков, чтобы обсудить, в нужном ли направлении идет реализация молодежной политики на территории округ, что сегодня сама молодежь может предложить родному городу, как может проявить свою инициативу и лучшие качества.

В этом году, объявленным в Артеме годом спорта, в почете молодые люди с активной жизненной позицией, ведущие здоровый образ жизни, участвующие в жизнедеятельности города (как, впрочем, и всегда). Творческую молодежь вновь приглашают принять участие в ставшей уже традиционной фотовыставке, организатором которой выступает филиал ВГУЭСа в городе Артеме. Тема фотовыставки «Артем - территория здоровья». Готовится большая программа непосредственно в сам праздничный день – 25 июня.

Пока еще есть время до Дня молодежи, от всех жителей Артема, а больше всего от молодежи в оргкомитете принимаются пожелания, предложения по проведению главного молодежного праздника.

По материалам artemol.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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