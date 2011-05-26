Артем готовится ко Дню молодежи

В этом году, объявленным в Артеме годом спорта, в почете молодые люди с активной жизненной позицией, ведущие здоровый образ жизни, участвующие в жизнедеятельности города (как, впрочем, и всегда). Творческую молодежь вновь приглашают принять участие в ставшей уже традиционной фотовыставке, организатором которой выступает филиал ВГУЭСа в городе Артеме. Тема фотовыставки «Артем - территория здоровья». Готовится большая программа непосредственно в сам праздничный день – 25 июня.