Чукотские села отремонтируют

АНАДЫРЬ. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Правительство Чукотского автономного округа приступило к разработке программы по техобслуживанию и ремонту более 800 домов коттеджного типа, построенных в 2001–2010 годах в населенных пунктах региона.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО Валерий Васильев, запланированные мероприятия предполагают проведение обследования коттеджей в поселениях Чукотки с целью выявления дефектов и неисправностей. Кроме того, в ходе осмотров будет произведена регулировка опор домов, необходимая для устранения последствий смещений грунта вследствие характерных для Крайнего Севера постоянных промерзаний и оттаек почвы.

«К настоящему времени мы достигли договоренности с возводившей дома Чукотской торговой компанией, выделяющей в этом году специалистов для осмотра жилого фонда, во время которого также будет осуществляться регулировка опор. По итогам обследования специалисты ЧТК составят дефектовые ведомости, где будут отражены неисправности и проблемы, накопившиеся за прошедшие годы. В дальнейшем на основе «дефектовок» планируется разработка программы по ремонту домов коттеджного типа в населенных пунктах Чукотки», – отметил Валерий Васильев.

Для выполнения обследования домов и регулировки опор ЧТК намерено создать «летучую» бригаду, которая будет объезжать села и выполнять необходимые работы. В некоторых поселениях эту функцию предполагается возложить на сотрудников Чукотской торговой компании, которые будут заняты возведением тех или иных социальных объектов. Например, в селе Ванкарем Иультинского района ЧТК в 2011 году приступит к строительству фельдшерско-акушерского пункта и соответственно сможет также выполнить осмотр коттеджей и регулировку опор. Аналогичным образом будет организована работа в селах Уэлен, Нунлигран и ряде других населенных пунктах Чукотки.

Строительство одноквартирных жилых коттеджей началось в Чукотском автономном округе в 2001 году, когда 70 процентов жилого фонда в регионе было признано аварийным и ветхим. В 2001–2010 годах в округе было возведено 878 коттеджей площадью 123 тыс. квадратных метров. За этот период произведена комплексная застройка одноквартирными домами национальных сел Краснено, Анюйск, Уэлькаль, Амгуэма, Нутепельмен, Новое Чаплино. Села Канчалан, Хатырка, Мейныпильгыно были отстроены заново на 90 процентов. Общая сумма затраченных на строительство средств составила 5,2 млрд руб.

По материалам управления информационной политики Чукотского АО