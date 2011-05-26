Контракт на "Мистрали" подпишут летом

Эксперты объясняли, что делегация Минобороны не учла во время переговоров, что в текст нужно включить и электронное оборудование. В результате с французской стороной возникли существенные разногласия по поводу цены контракта. В середине апреля глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов признал, что переговоры зашли в тупик.

«Газета.Ru»