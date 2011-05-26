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Posted 25 мая 2011, 21:46

Published 25 мая 2011, 21:46

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Контракт на "Мистрали" подпишут летом

25 мая 2011, 21:46
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ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Россия и Франция в течение одного-двух месяцев могут подписать контракт на закупку и строительство вертолетоносцев «Мистраль». Такое мнение высказал посол России во Франции Александр Орлов, выступая на брифинге перед началом саммита «восьмерки» в Довиле.

«Дело продвигается. Можно рассчитывать, что в течение месяца-двух может быть достигнуто окончательное соглашение и подписан коммерческий контракт», - приводит ИТАР-ТАСС слова Орлова.

По его словам, этот вопрос стоит в повестке дня встречи президентов Франции и России Николя Саркози и Дмитрия Медведева перед началом саммита «восьмерки» в среду утром.

В начале мая вице-премьер Сергей Иванов объявил о том, что Минобороны больше не будет вести переговоры по «Мистралям», этим займется «Рособоронэкспорт».

В прошлом году перед объявлением о соглашении по «Мистралям» переговоры вели специалисты Минобороны, которые теперь уволены.

Эксперты объясняли, что делегация Минобороны не учла во время переговоров, что в текст нужно включить и электронное оборудование. В результате с французской стороной возникли существенные разногласия по поводу цены контракта. В середине апреля глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов признал, что переговоры зашли в тупик.
«Газета.Ru»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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