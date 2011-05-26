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Posted 25 мая 2011, 22:14

Published 25 мая 2011, 22:14

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Владивостокцев приглашают окунуться в мир информации

25 мая 2011, 22:14
Дальневосточная государственная научная библиотека проводит День открытых дверей

ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточная государственная научная библиотека проводит День открытых дверей, приуроченный к общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.
В этот день каждый желающий может прийти в библиотеку и познакомиться с её информационными ресурсами, сервисными услугами, современными техническими возможностями. Сотрудники библиотеки проведут презентации, обзорные экскурсии, познакомят с программой «Твой курс», призванной повысить компьютерную грамотность населения.
Посетители библиотеки смогут «окунуться» в мир информации, представленной на выставках: «Семейные портреты: о семьях великих людей», «Книжная культура Древней Руси», «Здоровый образ жизни», «Новые книги».
Организаторы праздника приготовили для своих гостей сюрпризы: студенты института культуры смогут на некоторое время превратиться в библиотекарей и поработать на их рабочих местах. Читатели отдела абонемента, не вернувшие в срок взятые в библиотеке книги, смогут спокойно сдать их сегодня.
Участникам программы Дня открытых дверей будет предоставлена уникальная возможность увидеть книги, являющиеся образцами художественного и полиграфического оформления.
Завершающими мероприятиями праздника станут торжественный вечер, посвящённый 75-летию художника А. Реутова (Муравьева-Амурского,1/72, 3 этаж) и расширенное заседание клуба «Япония сегодня» (Тургенева, 74, 2 этаж, Международный информационный центр). Начало в 10.00.

По сообщению пресс-центра библиотеки

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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