Владивостокцев приглашают окунуться в мир информации

ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточная государственная научная библиотека проводит День открытых дверей, приуроченный к общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.

В этот день каждый желающий может прийти в библиотеку и познакомиться с её информационными ресурсами, сервисными услугами, современными техническими возможностями. Сотрудники библиотеки проведут презентации, обзорные экскурсии, познакомят с программой «Твой курс», призванной повысить компьютерную грамотность населения.

Посетители библиотеки смогут «окунуться» в мир информации, представленной на выставках: «Семейные портреты: о семьях великих людей», «Книжная культура Древней Руси», «Здоровый образ жизни», «Новые книги».

Организаторы праздника приготовили для своих гостей сюрпризы: студенты института культуры смогут на некоторое время превратиться в библиотекарей и поработать на их рабочих местах. Читатели отдела абонемента, не вернувшие в срок взятые в библиотеке книги, смогут спокойно сдать их сегодня.

Участникам программы Дня открытых дверей будет предоставлена уникальная возможность увидеть книги, являющиеся образцами художественного и полиграфического оформления.

Завершающими мероприятиями праздника станут торжественный вечер, посвящённый 75-летию художника А. Реутова (Муравьева-Амурского,1/72, 3 этаж) и расширенное заседание клуба «Япония сегодня» (Тургенева, 74, 2 этаж, Международный информационный центр). Начало в 10.00.