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Posted 26 мая 2011, 06:00

Published 26 мая 2011, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Вулкан на Камчатке грозит взорваться

26 мая 2011, 06:00
Сейсмостанции фиксируют термальную аномалию, а выбросы газа с пеплом уже начались

ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Учёные прогнозируют катастрофическое извержение вулкана Кизимен на Камчатке.Сейчас на исполине фиксируются изменения, которые могут быть предвестниками извержения, сообщает «Интерфакс».

В частности, сейсмостанции фиксируют сильные вибрации, отмечается термальная аномалия. Это свидетельствует о том, что порода в кратере сильно разогрета.

Представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил агентству, что это признаки подготовки Кизимена к более мощному извержению, чем уже происходящее. «Есть вероятность того, что в кратере произойдёт катастрофический взрыв», — отметил он.

Сейчас из кратера вулкана происходят выбросы газа с небольшим содержанием пепла.

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#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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