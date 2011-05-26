Вулкан на Камчатке грозит взорваться

Posted 26 мая 2011, 06:00
Published 26 мая 2011, 06:00
Modified 17 сентября 2022, 11:07
Updated 17 сентября 2022, 11:07
ВЛАДИВОСТОК. 26 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Учёные прогнозируют катастрофическое извержение вулкана Кизимен на Камчатке.Сейчас на исполине фиксируются изменения, которые могут быть предвестниками извержения, сообщает «Интерфакс».
В частности, сейсмостанции фиксируют сильные вибрации, отмечается термальная аномалия. Это свидетельствует о том, что порода в кратере сильно разогрета.
Представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил агентству, что это признаки подготовки Кизимена к более мощному извержению, чем уже происходящее. «Есть вероятность того, что в кратере произойдёт катастрофический взрыв», — отметил он.
Сейчас из кратера вулкана происходят выбросы газа с небольшим содержанием пепла.
Mail.ru