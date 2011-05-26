Вулкан на Камчатке грозит взорваться

Представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил агентству, что это признаки подготовки Кизимена к более мощному извержению, чем уже происходящее. «Есть вероятность того, что в кратере произойдёт катастрофический взрыв», — отметил он.