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Posted 29 мая 2011, 02:38

Published 29 мая 2011, 02:38

Modified 13 января, 07:35

Updated 13 января, 07:35

Чемпион «боев без правил» задержан за нападение на водителя иномарки во Владивостоке

29 мая 2011, 02:38
Сюжет
Происшествие
Он подозревается в грабеже

ВЛАДИВОСТОК. 29 мая. ВОСТОК-МЕДИА — За нападение в составе преступной группы на водителя «Lexus LX-470» во Владивостоке оперативниками ОРЧ-8 задержан неоднократный победитель турниров по «боям без правил», чемпион ДВ по вольной борьбе, 25-летний уроженец Дагестана Никабагамаев Багама.

Примечательно, что сегодня, 28 мая, спортсмен должен был выступить на Чемпионате города по Панкратиону, на который приехали бойцы из Франции и Болгарии.
Боец Багама был задержан сотрудниками уголовного розыска ОРЧ-8 УВД по ПК, занимающимися расследованием дерзкого нападения на водителя дорогого джипа. Преступление произошло в среду, 11 мая, около 05.00 утра в районе авторынка на Нейбута, 87а. После сообщении о происшествии полицейскими «по горячим следам» были задержаны двое подозреваемых — Максим Макаренко и Александр Шорец по кличке Рыба. Последний получил пулевое ранение в плечо, когда случайный очевидец нападения обстрелял угонщиков из пистолета.
В ходе тщательной и кропотливой работы стражи порядка смогли установить личности еще двух участников нападения, которые были объявлены в розыск. Ими оказались ранее уже неоднократно мелькавший в криминальных сообщениях 25-летний Никабагамаев Багама и профессиональный борец 23-летний Кочеян Юрий Овикович.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сегодня Багама был задержан и доставлен в ИВС. Его, кстати, как и других нападавших на водителя «Лексуса», опознал случайный очевидец преступления. В руки оперативников пока еще не попался Кочеян, подавшийся в бега.
Стражи порядка собрали неопровержимые улики и доказательства участия Багамы в преступлении, поэтому на этот раз он не должен уйти от ответственности. В субботу, 28 мая, Ленинский суд, скорей всего, вынесет санкцию на арест задержанному спортсмену.
По факту нападения на водителя «Lexus LX-470» во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 3 п. б УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц в особо крупном размере) наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.По материалам VL.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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