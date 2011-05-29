Чемпион «боев без правил» задержан за нападение на водителя иномарки во Владивостоке

Примечательно, что сегодня, 28 мая, спортсмен должен был выступить на Чемпионате города по Панкратиону, на который приехали бойцы из Франции и Болгарии.

Боец Багама был задержан сотрудниками уголовного розыска ОРЧ-8 УВД по ПК, занимающимися расследованием дерзкого нападения на водителя дорогого джипа. Преступление произошло в среду, 11 мая, около 05.00 утра в районе авторынка на Нейбута, 87а. После сообщении о происшествии полицейскими «по горячим следам» были задержаны двое подозреваемых — Максим Макаренко и Александр Шорец по кличке Рыба. Последний получил пулевое ранение в плечо, когда случайный очевидец нападения обстрелял угонщиков из пистолета.

В ходе тщательной и кропотливой работы стражи порядка смогли установить личности еще двух участников нападения, которые были объявлены в розыск. Ими оказались ранее уже неоднократно мелькавший в криминальных сообщениях 25-летний Никабагамаев Багама и профессиональный борец 23-летний Кочеян Юрий Овикович.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сегодня Багама был задержан и доставлен в ИВС. Его, кстати, как и других нападавших на водителя «Лексуса», опознал случайный очевидец преступления. В руки оперативников пока еще не попался Кочеян, подавшийся в бега.

Стражи порядка собрали неопровержимые улики и доказательства участия Багамы в преступлении, поэтому на этот раз он не должен уйти от ответственности. В субботу, 28 мая, Ленинский суд, скорей всего, вынесет санкцию на арест задержанному спортсмену.

По факту нападения на водителя «Lexus LX-470» во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 3 п. б УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц в особо крупном размере) наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.По материалам VL.ru