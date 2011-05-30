Примгидромет перешел на обычный режим "слежения" за радиацией

ВЛАДИВОСТОК. 30 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Метрологи Примгидромета начали следить за уровнем радиации один раз в сутки.

В связи с отменой режима повышенной готовности и отсутствием реальной угрозы радиоактивного загрязнения территории Приморского края со стороны Японии, метеостанции Примгидромета с 26 мая перешли на обычный режим мониторинга радиационной обстановки, т.е. замеры уровня радиации проводятся один раз в сутки, в 17.00 по местному времени.

«В случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на АЭС «Фукусима - 1», будет возобновлен ежечасный мониторинг радиационной обстановки местности», - подчеркнула Галина Семыкина, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета.

По данным мониторинга радиационной обстановки, с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» уровень радиации в Приморье ни разу не повышался и варьировался в пределах 6 - 20 мкР/ч (естественный гамма-фон Приморского края 30 мкРч).

Напомним, что в связи с аварией на атомной электростанции, с 12 марта 30 метеостанций, расположенных в Приморском крае, проводили измерения за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения (радиационного фона) ежечасно. С 11 апреля метеостанции перешли на замеры радиационного фона раз в три часа, а с 28 апреля Примгидромет начал проводить замеры два раза в сутки.

По сообщению пресс-службы Примгидромета