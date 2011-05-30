Приморские каратисты увезли "золото" с "Кубка Черноморского побережья Кавказа"

Posted 29 мая 2011, 22:22
Published 29 мая 2011, 22:22
Modified 17 сентября 2022, 11:05
Updated 17 сентября 2022, 11:05
ВЛАДИВОСТОК. 30 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Большим успехом уссурийцев завершился в Сочи розыгрыш традиционного, третьего по счету международного «Кубка Черноморского побережья Кавказа» по спортивному каратэ. В активе подопечных Игоря Иванова, тренера из Уссурийска, деcять наград различного достоинства, в том числе две золотых.
Особенно отличились братья Павел и Александр Дрозд (школа-гимназия № 133). За семь секунд до завершения финального поединка Павел проигрывал со счетом 1:2, но сумел вырвать победу. Однако самым ярким открытием турнира на сей раз, пожалуй, стал Александр Дрозд, который занимается каратэ всего лишь с сентября прошлого года. Его мало кто принимал всерьез, но дебютант сумел добыть почетную «бронзу».
С наградами вернулись домой Вячеслав Залибовский (школа № 22), Роман Тютюнников, Александр Воронов (школа № 24), Владислав Ким (школа-интернат № 29), Максим Рыбаков (школа № 32), Владлен Иванов (школа № 130) и Александр Покладов (школа-гимназия № 133). «Золото» в номинации «Дебют» досталось нашему Аднаму Мусаеву (гимназия № 29). Соревнования собрали около 800 спортсменов из Украины, Казахстана, Узбекистана и России. Спонсорами приморской команды выступили родители юных спортсменов и предприниматель А.П. Митус.
Достижениям подопечных Игоря Иванова была посвящена пресс-конференция, которая проходила в зале переговоров администрации УГО. На встречу с юными каратистами пришли председатель Думы Уссурийского городского округа, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Н.Н. Рудь и начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Н.А. Середа. Слишком уж престижным был черноморский Кубок. К тому же сборная Приморья почти полностью оказалась составлена из уссурийцев (21 из 23 спортсменов).
Н.Н. Рудь отметил большую роль занятий каратэ в формировании настоящего мужского характера. И действительно, подопечных Игоря Иванова не смутили ни авиаперелет, ни разница часовых поясов, ни вынужденная ночевка в столичном аэропорту. Мальчишки растут настоящими мужчинами, являясь прекрасным примером для сверстников. На то и трудности, чтобы их преодолевать. Н.А. Середа уверена, что спортивные успехи юных уссурийцев - лучшая реклама родному городу. Активиз непременных условий воспитания успешного, уверенного в своих силах подрастающего поколения.
Ну а что же сами чемпионы? Особого внимания, разумеется, удостоились братья Дрозд. Не только Павел, успевший уже приучить болельщиков к своим победам (два прошлогодних «золота» первенств России красноречивее всяких слов). Интересен и Александр, оставивший ради каратэ занятия… танцами. Такая, видимо, формируется семейная традиция: в танцзале можешь ты не быть, но на татами быть обязан.
Кстати, в городской федерации каратэ эта спортивная династия - далеко не единственная. Владлен Иванов, сын И.А. Иванова, уже выполнил норматив мастера спорта, ждет присвоения почетного звания. Отца перещеголял: Игорь Александрович - кандидат в мастера спорта по каратэ. Владислав Ким не только сам на всероссийские турниры ездит, но и активно болеет за будущего чемпиона, младшего брата Никиту. Можно также вспомнить династии Ахмолиных, Филипповых и других. А значит, у городской федерации каратэ - прекрасное будущее.
Чуть позже стало известно о новом достижении юных уссурийских каратистов. Наши «малыши» убедительно выиграли открытое первенство Приморья среди начинающих. Победителями турнира стали Константин Васильев, Егор Тимощук, Влад Кубко, Руслан Каспирович, Евгений Иванищев и Владислав Клименко. Чуть-чуть не дотянул до «золота» шестилетний Никита Ким. Но у него еще все впереди.
«Коммунар»