Приморские каратисты увезли "золото" с "Кубка Черноморского побережья Кавказа"

Кстати, в городской федерации каратэ эта спортивная династия - далеко не единственная. Владлен Иванов, сын И.А. Иванова, уже выполнил норматив мастера спорта, ждет присвоения почетного звания. Отца перещеголял: Игорь Александрович - кандидат в мастера спорта по каратэ. Владислав Ким не только сам на всероссийские турниры ездит, но и активно болеет за будущего чемпиона, младшего брата Никиту. Можно также вспомнить династии Ахмолиных, Филипповых и других. А значит, у городской федерации каратэ - прекрасное будущее.