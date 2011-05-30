ЦИК России объявила конкурс на лучшее освещение выборов в средствах массовой информации

Журналистам, творческим коллективам и редакциям средств массовой информации предоставлена возможность побороться за премии в четырех номинациях: для печатных СМИ, информационных агентств и/или Интернет-СМИ, телевизионных и/или радио-СМИ и за лучшее освещение в СМИ выборов и вопросов избирательного законодательства с использованием современных электронных технологий, в том числе при подсчете голосов. Для награждения лауреатов в трех первых номинациях учреждены три премии: 50, 30 и 20 тысяч рублей. Победитель в четвертой номинации будет награжден премией в 20 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 апреля 2012 года представить в ЦИК России серию тематических материалов (от 2-х до 10-ти) одного автора, авторского коллектива или редакции, опубликованных или вышедших в эфир в период с 15 апреля 2011 года по 12 апреля 2012 года.

Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в которую вошли члены ЦИК России, работники Аппарата ЦИК России, представители ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России.