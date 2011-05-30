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Posted 30 мая 2011, 01:04

Published 30 мая 2011, 01:04

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

ЦИК России объявила конкурс на лучшее освещение выборов в средствах массовой информации

30 мая 2011, 01:04
Конкурс пройдет по четырем номинациям

МОСКВА. 30 мая. ВОСТОК-МЕДИА - ЦИК России объявил о начале приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской Федерации, выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2011–2012 годах.

Журналистам, творческим коллективам и редакциям средств массовой информации предоставлена возможность побороться за премии в четырех номинациях: для печатных СМИ, информационных агентств и/или Интернет-СМИ, телевизионных и/или радио-СМИ и за лучшее освещение в СМИ выборов и вопросов избирательного законодательства с использованием современных электронных технологий, в том числе при подсчете голосов. Для награждения лауреатов в трех первых номинациях учреждены три премии: 50, 30 и 20 тысяч рублей. Победитель в четвертой номинации будет награжден премией в 20 тысяч рублей.
Для участия в конкурсе необходимо до 12 апреля 2012 года представить в ЦИК России серию тематических материалов (от 2-х до 10-ти) одного автора, авторского коллектива или редакции, опубликованных или вышедших в эфир в период с 15 апреля 2011 года по 12 апреля 2012 года.
Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в которую вошли члены ЦИК России, работники Аппарата ЦИК России, представители ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России.

По материалам ЦИК

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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