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Posted 30 мая 2011, 05:36

Published 30 мая 2011, 05:36

Modified 1 сентября 2022, 04:36

Updated 1 сентября 2022, 04:36

В Приморье растут инвестиции в основной капитал

30 мая 2011, 05:36
Сумма только за прошлый год перевалила за 200 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 30 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 201 млрд. рублей с ростом 117% к уровню предыдущего года.
Конечно, во многом такая динамика связана с реализацией на территории края крупномасштабных проектов федерального значения. Потому важно подчеркнуть, что инвестиционный тренд задают не только бюджетные инвестиции. Частные инвестиции в объеме более 100 млрд. рублей были направлены на развитие новых секторов, новых товаров и новых рынков.
В общем объеме инвестиции в здания и сооружения составляют 73,1%, в машины, оборудование и транспортные средства - 20,3%, в жилье - 5,6%.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме составляют инвестиции в транспорт (50,2%), образование (18,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,8%).
Павел Марков

#Новости#Экономика
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