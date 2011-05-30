В Приморье растут инвестиции в основной капитал

ВЛАДИВОСТОК. 30 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 201 млрд. рублей с ростом 117% к уровню предыдущего года.

Конечно, во многом такая динамика связана с реализацией на территории края крупномасштабных проектов федерального значения. Потому важно подчеркнуть, что инвестиционный тренд задают не только бюджетные инвестиции. Частные инвестиции в объеме более 100 млрд. рублей были направлены на развитие новых секторов, новых товаров и новых рынков.

В общем объеме инвестиции в здания и сооружения составляют 73,1%, в машины, оборудование и транспортные средства - 20,3%, в жилье - 5,6%.

По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме составляют инвестиции в транспорт (50,2%), образование (18,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,8%).

Павел Марков