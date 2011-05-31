vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2011, 21:32

Published 30 мая 2011, 21:32

Modified 17 сентября 2022, 11:07

Updated 17 сентября 2022, 11:07

Академия искусств зажигает звёзды

30 мая 2011, 21:32
Во Владивостоке состоится концерт лучших солистов и студенческих коллективов Дальневосточной государственной академии искусств

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 4 июня в Большом зале Приморской краевой филармонии состоится концерт лучших студенческих коллективов и солистов Дальневосточной государственной академии искусств, лауреатов международных конкурсов

Марины Нюховой (фортепиано), Трио «ОРИЕНТ» в составе: Яна Цизман (скрипка), Артём Ильин (аккордеон), Дмитрий Киселёв (фортепиано), руководитель Андрей Чугунов, Квартета Русских народных инструментов в составе: Мария Савенкова (домра), Елена Гатауллина (домра-альт), Алексей Иванов (баян), Антон Елистратов (балалайка-контрабас). Рук. Александр Капитан, Евгения Слинько (баян),

Дуэта «Академия-Арт» в составе:

Станислав Герасимов (аккордеон) и Алексей Иванов (баян).

В программе произведения И. Баха, С. Рахманинова, А. Шнитке, А. Пьяццоллы, Р. Гальяно, В. Зубицкого и др.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика