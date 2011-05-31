Академия искусств зажигает звёзды

Posted 30 мая 2011, 21:32
Published 30 мая 2011, 21:32
Modified 17 сентября 2022, 11:07
Updated 17 сентября 2022, 11:07
ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 4 июня в Большом зале Приморской краевой филармонии состоится концерт лучших студенческих коллективов и солистов Дальневосточной государственной академии искусств, лауреатов международных конкурсов
Марины Нюховой (фортепиано), Трио «ОРИЕНТ» в составе: Яна Цизман (скрипка), Артём Ильин (аккордеон), Дмитрий Киселёв (фортепиано), руководитель Андрей Чугунов, Квартета Русских народных инструментов в составе: Мария Савенкова (домра), Елена Гатауллина (домра-альт), Алексей Иванов (баян), Антон Елистратов (балалайка-контрабас). Рук. Александр Капитан, Евгения Слинько (баян),
Дуэта «Академия-Арт» в составе:
Станислав Герасимов (аккордеон) и Алексей Иванов (баян).
В программе произведения И. Баха, С. Рахманинова, А. Шнитке, А. Пьяццоллы, Р. Гальяно, В. Зубицкого и др.