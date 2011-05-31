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Posted 31 мая 2011, 00:02

Published 31 мая 2011, 00:02

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

Сергей Дарькин поздравил "Спартак-Приморье" с победой в Суперлиге

31 мая 2011, 00:02
Сюжет
Спорт
"Такие высокие достижения наших спортсменов – лучший вклад в пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта в крае", - сказал губернатор

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Баскетбольная команда «Спартак-Приморье» стала чемпионом российской Суперлиги в сезоне 2010-2011 годов. Кроме того, она получила путевку в розыгрыш европейского кубка.
Напомним, что «Спартак-Приморье» обыграл в Сургуте в финале плей-офф баскетбольный клуб «Университет-Югра» со счетом 82:67. Спартаковцы выиграли в серии матчей и стали чемпионами Суперлиги. Кубок и золотые медали приморцам вручил представитель Российской федерации баскетбола Владимир Ревенко.
- Такие высокие достижения наших спортсменов – лучший вклад в пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта в крае, - уверен губернатор Приморья Сергей Дарькин. - Своим примером они придают уверенность и новые силы тем спортсменам, которые только начинают карьеру, привлекают все больше приморцев к спорту и здоровому образу жизни.

Алексей Станиславский, по материалам администрации Приморского края

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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