Сергей Дарькин поздравил "Спартак-Приморье" с победой в Суперлиге

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Баскетбольная команда «Спартак-Приморье» стала чемпионом российской Суперлиги в сезоне 2010-2011 годов. Кроме того, она получила путевку в розыгрыш европейского кубка.

Напомним, что «Спартак-Приморье» обыграл в Сургуте в финале плей-офф баскетбольный клуб «Университет-Югра» со счетом 82:67. Спартаковцы выиграли в серии матчей и стали чемпионами Суперлиги. Кубок и золотые медали приморцам вручил представитель Российской федерации баскетбола Владимир Ревенко.

- Такие высокие достижения наших спортсменов – лучший вклад в пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта в крае, - уверен губернатор Приморья Сергей Дарькин. - Своим примером они придают уверенность и новые силы тем спортсменам, которые только начинают карьеру, привлекают все больше приморцев к спорту и здоровому образу жизни.