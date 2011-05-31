ХАБАРОВСК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске сдана в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса на улице Панькова. Общая площадь объекта вместе с подземной стоянкой - 8 тысяч квадратных метров, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

Первую очередь жилого комплекса – шестиэтажный дом - сдали еще в прошлом году. В этой новостройке уже живут люди, а в ее дворе обустроена уютная детская площадка. Ко Дню города еще 122 семьи получили заветные ключи от квартир в 10-этажки в центре дальневосточной столицы. Среди них - Ольга и Павел Салевановы. Двухкомнатную квартиру в 70 квадратных метров они купили в еще строящемся доме. Обошлись без кредитов и долгого ожидания. Отметить новоселье супруги планируют, как только сделают ремонт. Новых хозяев поздравили председатель комитета по управлению Центральным округом Сергей Иванов и первый заместитель директора департамента муниципальной собственности Хабаровска Дмитрий Ганичев. Они отметили, что за последние 13 лет в Хабаровске Фондом жилищного строительства введено в эксплуатацию 9 многоэтажных домов с 826-ю квартирами новой планировки.