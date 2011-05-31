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Posted 31 мая 2011, 04:42

Published 31 мая 2011, 04:42

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

В Хабаровске сдана в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса на улице Панькова

31 мая 2011, 04:42
Общая площадь объекта вместе с подземной стоянкой - 8 тысяч квадратных метров

ХАБАРОВСК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске сдана в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса на улице Панькова. Общая площадь объекта вместе с подземной стоянкой - 8 тысяч квадратных метров, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.
Первую очередь жилого комплекса – шестиэтажный дом - сдали еще в прошлом году. В этой новостройке уже живут люди, а в ее дворе обустроена уютная детская площадка. Ко Дню города еще 122 семьи получили заветные ключи от квартир в 10-этажки в центре дальневосточной столицы. Среди них - Ольга и Павел Салевановы. Двухкомнатную квартиру в 70 квадратных метров они купили в еще строящемся доме. Обошлись без кредитов и долгого ожидания. Отметить новоселье супруги планируют, как только сделают ремонт. Новых хозяев поздравили председатель комитета по управлению Центральным округом Сергей Иванов и первый заместитель директора департамента муниципальной собственности Хабаровска Дмитрий Ганичев. Они отметили, что за последние 13 лет в Хабаровске Фондом жилищного строительства введено в эксплуатацию 9 многоэтажных домов с 826-ю квартирами новой планировки.

По сообщению пресс-службы мэрии
фото google.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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