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Posted 31 мая 2011, 04:31

Published 31 мая 2011, 04:31

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

В Петропавловске заканчивается отопительный сезон

31 мая 2011, 04:31
Отопление будет отключено после установления в течение 5 дней среднесуточной температуры +8 градусов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском будет завершен, как только среднесуточная температура на улице в течение 5 дней будет держаться на отметке +8 градусов. Специалисты комитета городского хозяйства совместно с сотрудниками гидрометеорологического Центра проводят ежедневный мониторинг среднесуточной температуры.
В настоящее время готовятся графики отключения горячей воды в районах Петропавловска в летний период. В ближайшее время они будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского.
Пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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