В Петропавловске заканчивается отопительный сезон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском будет завершен, как только среднесуточная температура на улице в течение 5 дней будет держаться на отметке +8 градусов. Специалисты комитета городского хозяйства совместно с сотрудниками гидрометеорологического Центра проводят ежедневный мониторинг среднесуточной температуры.

В настоящее время готовятся графики отключения горячей воды в районах Петропавловска в летний период. В ближайшее время они будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского.

Пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.