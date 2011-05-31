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Posted 31 мая 2011, 04:04

Published 31 мая 2011, 04:04

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

В Приморье на "Здоровье" потрачено 1,5 миллиарда

31 мая 2011, 04:04
Финансовый объем возрос более чем в 8 раз

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА — По национальному проекту «Здоровье» в край в 2010 году поступило более 1,5 млрд. рублей. Финансирование было направлено на развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику заболеваний, обследование населения с целью выявления туберкулеза, иммунизацию населения, диспансеризацию работающих граждан.
Как отмечает губернатор Сергей Дарькин, только за два последних года объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи жителям края увеличился в 2 раза. В сравнении с 2005 годом (до начала реализации нацпроекта «Здоровье») этот объем возрос более чем в 8 раз.
Павел Марков

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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