В Приморье на "Здоровье" потрачено 1,5 миллиарда

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА — По национальному проекту «Здоровье» в край в 2010 году поступило более 1,5 млрд. рублей. Финансирование было направлено на развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику заболеваний, обследование населения с целью выявления туберкулеза, иммунизацию населения, диспансеризацию работающих граждан.

Как отмечает губернатор Сергей Дарькин, только за два последних года объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи жителям края увеличился в 2 раза. В сравнении с 2005 годом (до начала реализации нацпроекта «Здоровье») этот объем возрос более чем в 8 раз.

Павел Марков