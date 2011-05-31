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Posted 31 мая 2011, 06:44

Published 31 мая 2011, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

Японские фермеры хотят инвестировать в сельское хозяйство Приморья

31 мая 2011, 06:44
Их интересует агропромышленный комплекс края

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Перспективы взаимовыгодного экономического сотрудничества обсуждались на встрече представителей администрации края и делегации японской префектуры Хоккайдо во главе с заместителем начальника международного департамента Министерства экономики, торговли и промышленности Хоккайдо Тагучи Харухико.
Организатор встречи – департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.
Господин Тагучи Харухико сообщил, что Япония готова развивать бизнес на Дальнем востоке России, особенно в Приморье. Интерес у японских бизнесменов вызывают не только крупномасштабные проекты, которые сегодня реализуются в крае, но и традиционные отрасли экономики. Так, в ходе переговоров были рассмотрены возможности инвестиций японского бизнеса в сельское хозяйство Приморского края.
Со своей стороны представители краевой администрации рассказали о ситуации в агропромышленном комплексе в Приморье. Сегодня сельское хозяйство края стабильно развивается. В 2010 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 20,7 миллиарда рублей или 101,1 процента к 2009 году. Только за последний год значительно увеличилось производство мяса, яиц, продукции растениеводства и другой продукции, производимой хозяйствами края.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, господин Тагучи Харухико отметил, что делегация японских фермеров посетила Ханкайский район, где ознакомилась с деятельностью приморских крестьянско-фермерских хозяйств.

Алексей Станиславский, по материалам администрации Приморского края

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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