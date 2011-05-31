Японские фермеры хотят инвестировать в сельское хозяйство Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Перспективы взаимовыгодного экономического сотрудничества обсуждались на встрече представителей администрации края и делегации японской префектуры Хоккайдо во главе с заместителем начальника международного департамента Министерства экономики, торговли и промышленности Хоккайдо Тагучи Харухико.

Организатор встречи – департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.

Господин Тагучи Харухико сообщил, что Япония готова развивать бизнес на Дальнем востоке России, особенно в Приморье. Интерес у японских бизнесменов вызывают не только крупномасштабные проекты, которые сегодня реализуются в крае, но и традиционные отрасли экономики. Так, в ходе переговоров были рассмотрены возможности инвестиций японского бизнеса в сельское хозяйство Приморского края.

Со своей стороны представители краевой администрации рассказали о ситуации в агропромышленном комплексе в Приморье. Сегодня сельское хозяйство края стабильно развивается. В 2010 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 20,7 миллиарда рублей или 101,1 процента к 2009 году. Только за последний год значительно увеличилось производство мяса, яиц, продукции растениеводства и другой продукции, производимой хозяйствами края.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, господин Тагучи Харухико отметил, что делегация японских фермеров посетила Ханкайский район, где ознакомилась с деятельностью приморских крестьянско-фермерских хозяйств.