Обзор еженедельника "Камчатский край" №21

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Камчатский край» вы прочитаете:

- МИЛЛИАРД – НА КАМЧАТСКИЕ ДОРОГИ. Первые лица региона проинспектировали ремонт дорог в Петропавловске: из бюджета Камчатского края могут быть выделены дополнительные деньги к федеральному миллиарду;

- ТРАГЕДИЯ В СЕРОГЛАЗКЕ. Взрыв ёмкости на нефтебазе унёс жизни трёх камчатцев. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда;

- НОВЫЙ ПОРЯДОК ОТ ФАР. Чиновники хотят усилить для капитанов уголовную и административную ответственность и как можно больше сажать;

- «НУРГЭНЭК» - ЭТО ПРАЗДНИК ТАНЦА. Руководитель известного эвенского ансамбля, лауреат премии «Душа России» Лилия Банаканова отмечает свой 50-летний юбилей;

- ЖАДНЫЙ КЛЁВ. Удовольствие постоять на берегу с удочкой теперь влетает в копеечку. На повестке дня – проблемы спортивного и любительского рыболовства;

- ПЕРВАЯ ЛЕДИ - В «ЗАПАСКЕ». Валерия Илюхина: «Я не хочу иметь в своей жизни автомобиль мечты…»;

- РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА. Он ещё не начал жизнь, а уже с нею прощается – в Камчатском наркодиспансере на учёте состоит более 400 детей;

- ДВУХКОЛЕСНЫЙ СПОРТ. Камчатский мотокросс: в бой идут одни «старики»? О проблемах и перспективах мотокросса на Камчатке;

- СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. «Миссис Камчатка» и проект «Подиум»: два шоу на одной сцене;

- НЕ ПЕРЕХОДЯ НА ЛИЧНОСТИ. Мировой суд оправдал обвиняемого, который нелицеприятно отозвался о бывшем главе камчатской почты.

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