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Posted 1 июня 2011, 02:14

Published 1 июня 2011, 02:14

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

Обзор еженедельника "Камчатский край" №21

1 июня 2011, 02:14
Читайте сегодня в газете

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Камчатский край» вы прочитаете:
- МИЛЛИАРД – НА КАМЧАТСКИЕ ДОРОГИ. Первые лица региона проинспектировали ремонт дорог в Петропавловске: из бюджета Камчатского края могут быть выделены дополнительные деньги к федеральному миллиарду;
- ТРАГЕДИЯ В СЕРОГЛАЗКЕ. Взрыв ёмкости на нефтебазе унёс жизни трёх камчатцев. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда;
- НОВЫЙ ПОРЯДОК ОТ ФАР. Чиновники хотят усилить для капитанов уголовную и административную ответственность и как можно больше сажать;
- «НУРГЭНЭК» - ЭТО ПРАЗДНИК ТАНЦА. Руководитель известного эвенского ансамбля, лауреат премии «Душа России» Лилия Банаканова отмечает свой 50-летний юбилей;
- ЖАДНЫЙ КЛЁВ. Удовольствие постоять на берегу с удочкой теперь влетает в копеечку. На повестке дня – проблемы спортивного и любительского рыболовства;
- ПЕРВАЯ ЛЕДИ - В «ЗАПАСКЕ». Валерия Илюхина: «Я не хочу иметь в своей жизни автомобиль мечты…»;
- РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА. Он ещё не начал жизнь, а уже с нею прощается – в Камчатском наркодиспансере на учёте состоит более 400 детей;
- ДВУХКОЛЕСНЫЙ СПОРТ. Камчатский мотокросс: в бой идут одни «старики»? О проблемах и перспективах мотокросса на Камчатке;
- СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. «Миссис Камчатка» и проект «Подиум»: два шоу на одной сцене;
- НЕ ПЕРЕХОДЯ НА ЛИЧНОСТИ. Мировой суд оправдал обвиняемого, который нелицеприятно отозвался о бывшем главе камчатской почты.
Телефоны редакции: (415-2) 23-41-05, 23-41-46, 23-40-26 (факс, реклама).
Сайт газеты www.kamkrai.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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