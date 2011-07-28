Медведев увидел "птицу счастья"

ВЛАДИВОСТОК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В подмосковных Горках глава Центризбиркома Владимир Чуров представил президенту проект символики предстоящей предвыборной компании. На встречу с Дмитрием Медведевым были приглашены представители как центральной, так и региональных избирательных комиссий.

- Это так называемая инновационная галка, галочка, напоминающая те символы, которые используются при закачке информации из интернета. И также традиционная птица счастья. Деревянная! – сообщил Чуров.

- Инновационная галочка и традиционная русская птица счастья, деревянная? – видимо, не поверив своим ушам, переспросил Медведев. А потом, не в силах сдержать смеха, заметил: - Это сильно!

На показанном главой ЦИК агитационном плакате было изображено что-то скорее напоминающее пастуший рожок или детскую свистульку, раскрашенную в цвета триколора. Однако в ЦИКе простодушно посчитали, что хвост этой самой галочки напоминает очертаниями хвост архангельской деревянной игрушки – птицы счастья. В старину этот оберег вырезали из дерева 54 движениями ножа – по числу недель в году.

- Если вы одобрите, мы будем ее широко использовать! – сообщил президенту Чуров.

Медведев с ответом решил повременить и вместо этого призвал представителей избирательных комиссий быть честными и даже мужественными на декабрьских выборах в Госдуму и в субъектах федерации.

- Выборы парламента страны – это всегда серьезная политическая борьба,- заявил президент. - И здесь всем вам требуется твердая гражданская позиция, а иногда просто человеческое мужество. От вашего профессионализма и честности прямо зависит доверие людей к нашей избирательной системе, а значит, к результатам выборов. В конечном счете – доверие к власти в целом. Тем более, что в марте следующего года у нас будут выборы президента!

Медведев сообщил, что подписал три закона, которые должны помочь избежать махинаций на предстоящих выборах. Один из них регламентирует голосование вне избирательных участков. С одной стороны, закон учитывает потребности инвалидов и пенсионеров, которым тяжело выходить из дома, с другой стороны, строго определяет количество переносных избирательных ящиков и ограничивает число «запасных» бюллетеней для мобильной группы избиркома. Количество переносных ящиков будет пропорционально числу избирателей. На участках до 501 избирателя будет один переносной ящик, до 1001 избирателя – два, более 1000 избирателей – три. Количество запасных бюллетеней по новому закону не должно превышать 5% от поданных заявок.

Второй закон предоставляет партиям право самим определять кандидатуры тех, кто будет занимать освободившиеся места в региональных парламентах и муниципальных собраниях. Такой порядок раньше был только в Госдуме.

Третий подписанный Медведевым закон устанавливает единые формы подписных листов на региональных и местных выборах, определяет порядок их заполнения и основания признания подписей избирателей недействительными. На принятии такого закона, по словам президента, настаивали все парламентские партии.

Президент также поручил продолжить техническое переоснащение избиркомов. К 2015 году все избирательные участки должны быть оснащены электронной системой подсчета голосов, которая исключает любое постороннее вмешательство. Но к нынешним выборам эту систему успеют внедрить лишь на пяти процентах избирательных участков,- сообщает kp.ru.

М.Я.