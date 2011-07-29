ХАБАРОВСК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Хабаровском крае формируется электронное правительство. Уже сейчас действует портал государственных услуг, ведутся работы по переводу услуг в электронный вид районами края. Однако, в некоторых поселках нет ни сотовой сети, ни Интернета, зато есть цифровое телевидение.

Этот вопрос обсудили на расширенном заседании правительства Хабаровского края. На сегодняшний день на краевом портале государственных и муниципальных услуг опубликована информация о 684 услугах, которыми житель может воспользоваться, не выходя из дома.

Самой активной в этом отношении стала администрация Комсомольска-на-Амуре – из 17 первоочередных услуг, для 16 уже составлены планы-графики перевода.

Комсомольску-на-Амуре сильно уступает Тугуро-Чумиканский район. Здесь самые низкие показатели – из 17 планы утверждены только для 9 муниципальных услуг и это только на первом этапе формирования электронного правительства в новом формате.

В целом, всеми краевыми субъектами первый этап выполнен на 52,6%, второй – на 39,3%. При этом, информация, в большинстве, неполная, низкого качества и часто возвращается на доработку.

Также, среди существующих проблем, выступая на расширенном заседании правительства края, председатель комитета по информационным технологиям и связи Павел Уваров, выделил отсутствие IT подразделений, компьютерной техники во многих администрациях и неустойчивый доступ в Интернет.

Например, в поселке Солонцовый, уже проведено цифровое телевидение, но до сих пор отсутствует сотовая связь и Интернет с очень низкой скоростью недоступен для всех жителей.

Всего в крае без связи остаются еще 35 поселков, соответственно и планомерное развитие Единой телекоммуникационной сети пока невозможно.

Между тем, правительство края планирует переходить уже на третий и четвертые этапы перевода социально-значимых услуг в электронный вид. С 1 января будущего года по заявке будут выдавать универсальные электронные карты – ключ к переводу отношений гражданина с государством на новый уровень.

«Полная эксплуатация карт запланирована на 2013 год. Препятствий к этому мы не видим. До конца года планируется внедрить электронный документооборот в аппарате губернатора и правительства края, защищённый межведомственный документооборот, а также подключится к федеральной системе», - прокомментировал Павел Уваров.