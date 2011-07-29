В России бензин ползет вверх

ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В июне розничные цены на бензин в России выросли еще на 1,7%. Такие данные приводит Росстат. Больше всего подорожал «восьмидесятый» бензин – почти на 2%, меньше всего – дизельное топливо. За полгода среднероссийская стоимость литра моторного топлива выросла на 10,6%. Эксперты утверждают, что дальнейший рост цен на бензин продолжится из-за сложившегося на рынке дефицита.

В июне розничная цена на бензин и дизельное топливо в России выросла на 1,7%, что составляет 40 копеек. Такие данные приводит Федеральная служба статистики. Таким образом, цена моторного топлива по итогам июня выросла до 25,52 рублей за литр. В мае среднероссийская стоимость автомобильного бензина составляла 25 рублей 10 копеек за литр.

Повышение коснулось 71 региона Российской Федерации, еще в 7 цены в июне снизились по сравнению с маем, а в 5 регионах стоимость моторного топлива осталась без изменений.

Самый дорогой бензин зафиксирован на Дальнем Востоке. Средняя цена моторного топлива в регионе составляет 28,63 рубля за один литр. Наиболее сильно, как в регионе, так и в целом по России, бензин подорожал в Якутии, на 5,1%. «Восьмидесятый» – до 27 рублей, Аи-92 – до 32,82 рублей, «девяносто пятый» и ДТ – до 33,47 рублей за литр. Средняя цена по Якутии составляет 31 рубль 32 копейки.

На бирже стоимость одного литра автомобильного бензина выросла от 0,2% в Пермском крае до 9,3% в Якутии. В центральной части России наиболее высокие цены в Воронежской области: 26,50 рублей за литр. Отсутствие на заправках ходового бензина марки Аи-80 способствовало росту цены на «девяносто пятый» бензин: 28,25 рублей – самая высокая в центральном округе.

На северо-западе самый дорогой бензин зафиксирован в Ненецком автономном округе (27,87 рублей/литр), а самый дешевый – в соседней Архангельской области (25,13 рублей). На юге бензин и дизельное топливо дороже всего в Калмыкии (26,08 руб./литр), на Кавказе – в Чеченской Республике (26,88 рублей), на Урале – в Ханты-Мансийске (26,40 рублей).

В Санкт-Петербурге и Москве цена на автомобильный бензин и солярку по итогам июня выросла на 1,4% и 2,4% соответственно.

Средняя стоимость литра бензина в Санкт-Петербурге составляет 25 рублей 40 копеек, что на 10 копеек выше, чем в Ленинградской области. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю средняя цена бензина на московских заправках выросла на 29 копеек. Больше всего подорожало топливо марок Аи-92 и Аи-95. За месяц цена бензина в Москве выросла до 26,24 рублей за литр, что на 52 копейки выше, чем в Подмосковье.

Наиболее низкие цены на топливо установились в Сибири: 24,34 рубля в среднем по Сибирскому федеральному округу. Рекордсменом по снижению стала Иркутская область, где цена упала на 2,2%, а самый дешевый бензин зафиксирован в Кемеровской области – 21 рубль 35 копеек за литр.

Тем временем нефтяники утверждают, что близится вторая волна топливного кризиса.