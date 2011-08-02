Превышение скорости привело к аварии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Несоблюдение безопасной скорости движения спровоцировало столкновение легковой автомашины и «Френчлайнера».

В одиннадцать часов вечера на 718 км автодороги «Хабаровск-Владивосток» 26-летний водитель автомашины «Honda Civic» не выбрал безопасную скорость и, потеряв контроль за движением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Френчлайнер». В результате удара пострадал пассажир «легковушки» - 24-летний парень получил травмы головы и бедра, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД края.

ПМ

