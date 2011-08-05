25 "точек" нелегальной торговли "прикрыли" в Хабаровске во время рейда

Posted 4 августа 2011, 21:03
Published 4 августа 2011, 21:03
Modified 17 сентября 2022, 12:55
Updated 17 сентября 2022, 12:55
ХАБАРОВСК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 25 точек несанкционированной торговли «прикрыли» сотрудники правоохранительных органов, проводившие рейд по пресечению нелегальной лоточной распродажи продуктов в Хабаровске, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Среди нарушителей - продавцы плодоовощной продукции с частных подсобных хозяйств, а также дачники, не спешащие с ягодами и овощами на продовольственные рынки, где им отведены специальные места. Они предупреждены о нарушении административного законодательства, им доходчиво объяснили, что при повторном факте будет выписан штраф.
Без лицензий и санитарных книжек также пытаются работать на улицах города продавцы кваса.
Кроме того, участниками рейда была выявлена новая форма осуществления предпринимательской деятельности – мобильная, автоматизированная мойка автотранспорта с использованием высокотехнологичного оборудования. Одну из таких автомоек выявили на остановке пассажирского транспорта «Химфармзавод» краевого центра. 17-летний «предприниматель» установил мойку на обочине дороге и предлагал услуги проезжающим автолюбителям. При этом он использовал оборудование, которое должно применяться только в специализированных автомоечных комплексах. Он подвергал угрозе не только свою жизнь, но и жизнь, и здоровье своих клиентов.
Молодого человека доставили «в участок», составили протокол, документ отправлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.
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фото пресс-службы
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