25 "точек" нелегальной торговли "прикрыли" в Хабаровске во время рейда

ХАБАРОВСК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 25 точек несанкционированной торговли «прикрыли» сотрудники правоохранительных органов, проводившие рейд по пресечению нелегальной лоточной распродажи продуктов в Хабаровске, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Среди нарушителей - продавцы плодоовощной продукции с частных подсобных хозяйств, а также дачники, не спешащие с ягодами и овощами на продовольственные рынки, где им отведены специальные места. Они предупреждены о нарушении административного законодательства, им доходчиво объяснили, что при повторном факте будет выписан штраф.

Без лицензий и санитарных книжек также пытаются работать на улицах города продавцы кваса.

Кроме того, участниками рейда была выявлена новая форма осуществления предпринимательской деятельности – мобильная, автоматизированная мойка автотранспорта с использованием высокотехнологичного оборудования. Одну из таких автомоек выявили на остановке пассажирского транспорта «Химфармзавод» краевого центра. 17-летний «предприниматель» установил мойку на обочине дороге и предлагал услуги проезжающим автолюбителям. При этом он использовал оборудование, которое должно применяться только в специализированных автомоечных комплексах. Он подвергал угрозе не только свою жизнь, но и жизнь, и здоровье своих клиентов.

Молодого человека доставили «в участок», составили протокол, документ отправлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.