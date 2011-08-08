Комплексные учения МЧС "Арктика-2011" начались в Тикси

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Авиация и корабли российских силовых ведомств будут ликвидировать последствия условной чрезвычайной ситуации в районе внешнего рейда морского порта Тикси в Якутии. В учениях «Арктика-2011», которые пройдут с 8 по 11 августа, участвует и ПСКР «Нева», базирующийся на Камчатке.

Основной целью учений является проверка готовности постоянно действующих органов управления, сил и средств, систем связи, оповещения и информационного обеспечения функциональных и территориальных подсистем РСЧС в Дальневосточном федеральном округе при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального уровня на трассе Северного морского пути.

В учениях задействованы морские суда Аварийно-спасательной службы по проведению подводных работ специального назначения МЧС России, ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», Росморречфлота Минтранса России, Пограничной службы ФСБ России, а также авиация МЧС России и ФСБ России. Всего в «Арктике-2011» задействованы 11 кораблей и четыре вертолёта, а также самолёт Бе-200, которому предстоит тушить условный пожар на одном из гражданских судов.

В задачи пограничного сторожевика «Нева» входит контроль над передвижением кораблей по акватории, определение токсичности испарений нефтяного пятна и наблюдение за его состоянием, а также спасение людей на воде. Для участия в учениях пограничник прошёл более двух тысяч морских миль.

Руководство учениями осуществляет заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

11 августа в губу Буор-Хая рядом с Тикси подойдёт ледокол «Ямал», с борта которого за учениям будут наблюдать представители семи стран арктического сектора. На атомоходе с 6 до 11 августа проходит Международная конференция «Северным морским путем к стратегической стабильности и равноправному партнерству в Арктике». В её работе участвуют представители США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Они попытаются договориться, как будут делить будущий "пирог", когда в Арктике начнётся разработка запасов углеводородов.

Вера Ступникова, специально для РИА «Восток-Медиа» из Тикси.

На фото сайта www.mchs.gov.ru: атомный ледокол «Ямал».