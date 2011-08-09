В Арсеньеве продолжается промывка системы отопления

Эта работа требует длительного времени и поэтому проводится в межотопительный сезон. Причиной проведения масштабной промывки системы послужили многочисленные жалобы жителей на качество горячей воды. Во многих районах города вода темная, с неприятным запахом, что вызывает справедливые нарекания горожан. По оценкам специалистов горячая вода не соответствует нормам.

Качество промывки и дезинфекции будет зависеть от того, насколько ответственно отнесется к этой процедуре каждый на своем месте – теплоснабжающая организация, управляющие компании, товарищества собственников жилья.

В июне начался первый этап этого мероприятия. Однако, как пояснил начальник управления жизнеобеспечения городской администрации Дмитрий Хохлов, оказалось, что не все компании были готовы приступить к промывке системы в указанные сроки:

- Около двух недель ушло на различные подготовительные мероприятия. От ряда управляющих компаний звучало непонимание цели этого процесса. Однако само теплоснабжающее предприятие КГУП «Примтеплоэнерго» активно включилось в работу – идет промывка магистральных и квартальных отопительных сетей, их дезинфекция. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо понимать – неподготовленные дома не будут подключены к горячей воде. В нашем городе единая система отопления, и может сложиться ситуация, при которой из-за недобросовестности отдельных компаний котельные не будут запущены. Думаю, и жильцы как собственники жилых помещений должны спросить со своих управляющих компаний – а почему их дом не готов к началу отопительного сезона?

На сегодняшний день производство № 2 «Примтеплоэнерго» уже готово подать воду жителям многоквартирных домов, однако не все дома прошли дезинфекцию.

Сейчас, как пояснили в управлении жизнеобеспечения, системы более 50 процентов домов промыты и продезинфицированы. Первым в городе паспорт готовности получило товарищество собственников жилья «Уютный дом». На 100 процентов готовы дома управляющей компании «Оникс». Среди тех, кто ответственно отнесся к подготовке своих домов к отопительному сезону, - управляющие компании «ЖУК», «ЖэК», ТСЖ «Уют-5». А некоторые компании, например, УК «Лотос», не торопятся промывать и дезинфицировать свои дома. Заложниками такой недобросовестности руководителей могут стать не только жители этих домов, но и всего города, которые в срок не получат долгожданную горячую воду.