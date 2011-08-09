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Posted 8 августа 2011, 23:29

Published 8 августа 2011, 23:29

Modified 17 сентября 2022, 12:53

Updated 17 сентября 2022, 12:53

В Арсеньеве продолжается промывка системы отопления

8 августа 2011, 23:29
К подаче тепла готовы более половины домов города

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Арсеньеве с июня идет промывка и дезинфекция системы отопления, горячего водоснабжения, тепловых сетей, сообщила пресс-секретарь администрации городского округа.

Эта работа требует длительного времени и поэтому проводится в межотопительный сезон. Причиной проведения масштабной промывки системы послужили многочисленные жалобы жителей на качество горячей воды. Во многих районах города вода темная, с неприятным запахом, что вызывает справедливые нарекания горожан. По оценкам специалистов горячая вода не соответствует нормам.
Качество промывки и дезинфекции будет зависеть от того, насколько ответственно отнесется к этой процедуре каждый на своем месте – теплоснабжающая организация, управляющие компании, товарищества собственников жилья.
В июне начался первый этап этого мероприятия. Однако, как пояснил начальник управления жизнеобеспечения городской администрации Дмитрий Хохлов, оказалось, что не все компании были готовы приступить к промывке системы в указанные сроки:
- Около двух недель ушло на различные подготовительные мероприятия. От ряда управляющих компаний звучало непонимание цели этого процесса. Однако само теплоснабжающее предприятие КГУП «Примтеплоэнерго» активно включилось в работу – идет промывка магистральных и квартальных отопительных сетей, их дезинфекция. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо понимать – неподготовленные дома не будут подключены к горячей воде. В нашем городе единая система отопления, и может сложиться ситуация, при которой из-за недобросовестности отдельных компаний котельные не будут запущены. Думаю, и жильцы как собственники жилых помещений должны спросить со своих управляющих компаний – а почему их дом не готов к началу отопительного сезона?
На сегодняшний день производство № 2 «Примтеплоэнерго» уже готово подать воду жителям многоквартирных домов, однако не все дома прошли дезинфекцию.
Сейчас, как пояснили в управлении жизнеобеспечения, системы более 50 процентов домов промыты и продезинфицированы. Первым в городе паспорт готовности получило товарищество собственников жилья «Уютный дом». На 100 процентов готовы дома управляющей компании «Оникс». Среди тех, кто ответственно отнесся к подготовке своих домов к отопительному сезону, - управляющие компании «ЖУК», «ЖэК», ТСЖ «Уют-5». А некоторые компании, например, УК «Лотос», не торопятся промывать и дезинфицировать свои дома. Заложниками такой недобросовестности руководителей могут стать не только жители этих домов, но и всего города, которые в срок не получат долгожданную горячую воду.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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