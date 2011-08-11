Координационный Совет уполномоченных по правам ребенка создан в ДФО

ХАБАРОВСК. 11 августа. ВОСТОК-МПЕДИА - В Дальневосточном федеральном округе создан Координационный Совет уполномоченных по правам ребенка. Такое решение приняли сегодня уполномоченные по правам ребенка в субъектах федерации ДФО на видеоконференции, которую провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр Левинталь, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпредства, передает РИА «Восток-Медиа».

Участники заседания сегодня также обсудили проект положения Совета. Координационный Совет будет работать при полпреде Президента РФ в ДФО В. Ишаеве, собираться не реже двух раз в год по инициативе уполномоченных по правам ребенка и по согласованию с полпредом. Председатель КС будет избираться по ротационной схеме сроком на один год.

Сегодня же был избран первый председатель Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации округа при полномочном представителе Президента РФ в ДФО. Им стала Светлана Жукова – уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

По словам А. Левинталя, подобные координационные советы уже созданы в Южном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. «Цель создания координационного совета уполномоченных по правам ребенка при полпреде в Дальневосточном федеральном округе – поднять на новый качественный уровень работу уполномоченных, их деятельность по защите материнства и детства», - отметил он.

Участники заседания согласились с его предложением одно из первых заседаний КС посвятить вопрос постинтернатовского сопровождения детей.

«Государство вкладывает большие средства и силы в воспитание детей-сирот, но после 18 лет, если не заниматься сиротами, не предоставлять им жилье, работу, вся деятельность теряет смысл», - поддержала уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анна Соловьева.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Наталья Хворостяная предложила Координационному Совету взять на контроль проведение летней оздоровительной кампании детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Виктор Марценко предложил первое заседание Координационного Совета провести уже в ближайшее время, чтобы сформировать единую позицию дальневосточных омбудсменов перед Всероссийским съездом уполномоченных по правам ребенка, который пройдет в Москве в октябре.

Заместитель полпреда А. Левинталь, подводя итоги встречи, подчеркнул, что проблемам защиты материнства и детства уделяет большое внимание Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. В связи с этим на контроле у полпреда Виктора Ишаева находится исполнение поручения Президента РФ, в частности, о предоставлении жилья детям-сиротам. Кроме того, сказал он, полпред будет продолжать координировать работу уполномоченных по правам ребенка в регионах Дальневосточного федерального округа.