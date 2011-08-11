Вручены награды победителям конкурса "Хабаровская марка - 2011"

Posted 11 августа 2011, 03:27
Published 11 августа 2011, 03:27
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
ХАБАРОВСК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В мэрии краевой столицы наградили победителей конкурса «Хабаровская марка - 2011» в номинации «Строительные материалы». В Хабаровске этот конкурс проводится в третий раз с целью поддержки производителей, стимулирования их к производству конкурентоспособного товара, увеличения объемов реализации продукции местного производства, развития инновационной деятельности, говорится в материале пресс-службы городской администрации, передает РИА «Восток-Медиа».
В этом году за право получить почетный знак боролись восемь компаний. На суд жюри было представлено более десяти наименований товаров. Представленные изделия оценивались по таким критериям как качество товара, его внешний вид, упаковка, востребованность на рынке стройматериалов, ценовые показатели, доступность для потребителя. Впервые в этом году был вручен отдельный знак «За инновации в производстве». Его удостоена компания «Русимпорт» за уникальную продукцию – межкомнатные двери из массива сибирской сосны с экологически чистым покрытием «экошпон». Это авторская разработка производителя, и только во внешней облицовке используются элементы итальянского дизайна. Кстати на межкомнатные двери цены намного дешевле, чем у аналогов.
Конкурсную комиссию также удовлетворило соотношение цены и качества товара. ООО «Террако Восток» представило рельефное штукатурное покрытие «Терралит». В городе этот материал используется и в архитектуре самых популярных мест: при отделке набережной, прудов, некоторых торговых центров.
Лучшим товаром также стала балка пролетного строения 33 длиной метра, выпускаемая ЗАО «Хабаровск Автомост». Завод производил балки разной величины, а эту, самую большую, начал выпускать в конце прошлого года, и сегодня она активно используется в возведении больших сооружений, в частности, на объектах саммита АТЭС во Владивостоке.
И еще один победитель – завод защитно-декоративных покрытий – удостоен знака «Хабаровская марка» за универсальную гидроизоляцию «ВД-ДЭКСД-М». Эта продукция создавалась специально для эксплуатации в суровых условиях Сибири и Дальнего Востока, она эластична, водонепроницаема, экологична и выдерживает температуры от -60 до +90 градусов Цельсия.
По итогам конкурса будет создан электронный каталог участников и их товаров, который будет размещен на сайте администрации города и в ряде СМИ. Обладатели почетного знака качества «Хабаровская марка - 2011» смогут использовать этот логотип в рекламе и на упаковке своей продукции.
см
фото Восток-Медиа