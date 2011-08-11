Вручены награды победителям конкурса "Хабаровская марка - 2011"

В этом году за право получить почетный знак боролись восемь компаний. На суд жюри было представлено более десяти наименований товаров. Представленные изделия оценивались по таким критериям как качество товара, его внешний вид, упаковка, востребованность на рынке стройматериалов, ценовые показатели, доступность для потребителя. Впервые в этом году был вручен отдельный знак «За инновации в производстве». Его удостоена компания «Русимпорт» за уникальную продукцию – межкомнатные двери из массива сибирской сосны с экологически чистым покрытием «экошпон». Это авторская разработка производителя, и только во внешней облицовке используются элементы итальянского дизайна. Кстати на межкомнатные двери цены намного дешевле, чем у аналогов.