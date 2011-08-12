Кто много работает, тот и пьет много...

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Работа сверхурочно приводит к алкоголизму. К такому выводу пришла доктор Шири Гибб из старейшего в Новой Зеландии университета Отаго в городе Крайстчерч.

Исследовательница провела опрос более чем тысячи человек в возрасте от 25 до 30 лет, которые родились в Крайстчерче. В результате выяснилось, что те из них, которые стали трудоголиками, выпивают намного чаще своих сверстников, работающих меньше.

По данным доктора Гибб, критическим порогом являются 50 рабочих часов в неделю. Те, кто работает столько или больше, в три раза чаще страдают от проблем с алкоголем по сравнению с неработающими, и в полтора раза чаще, чем работающие от 30 до 49 часов. По ее мнению, в этом виноват не только напряженный рабочий график, но и характер работы.

Сильно занятые люди просто снимают стресс после долгого рабочего дня. Кроме того, к выпивке прибегают те, кто вынужден постоянно общаться с клиентами, в том числе вне офиса. В частности, речь идет о работниках гостиничного сектора.

Хорошие новости, по словам Гибб, состоят в том, что после 30 у большинства проблемы с алкоголем прекращаются. Доктор отметила, что это происходит потому, что к этому возрасту люди становятся более взрослыми и спокойными.