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Posted 12 августа 2011, 02:27

Published 12 августа 2011, 02:27

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Сегодня ночью во Владивостоке горел дом

12 августа 2011, 02:27
Сюжет
Происшествие
Два человека пострадало

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня ночью в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Часовитина города Владивостока.
Спустя 9 минут на место прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. В 02.22 пожар был локализован, в 03.45 полностью ликвидирован. Площадь пожара 6 м².
В результате пожара пострадали 2 человека: женщина 1960 года рождения получила ожоги и отравление угарным газом, мужчина 1964 года рождения - отравление угарным газом. Погорельцы были госпитализированы. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
ПМ

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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