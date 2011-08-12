Сегодня ночью во Владивостоке горел дом

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня ночью в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Часовитина города Владивостока.

Спустя 9 минут на место прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. В 02.22 пожар был локализован, в 03.45 полностью ликвидирован. Площадь пожара 6 м².

В результате пожара пострадали 2 человека: женщина 1960 года рождения получила ожоги и отравление угарным газом, мужчина 1964 года рождения - отравление угарным газом. Погорельцы были госпитализированы. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

ПМ

