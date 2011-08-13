Житель Тынды получил в виде компенсации несколько мешков денег

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Ровно 3 тысячи 400 рублей монетами по 50 копеек получил житель Тынды Василий Генч от владельцев местного магазина садовой техники в качестве компенсации за некачественный товар. Как передает благовещенский портал «Амур-Инфо», мужчина приобрел газонокосилку. Оформил гарантию. Уже у себя во дворе, решил испытать товар. Только что купленная газонокосилка проработала примерно 20 минут, после чего заглохла.

Продавцы товар приняли и уже через короткое время пригласили Василия Генча забрать отремонтированный аппарат. На этот раз покупатель решил испытать газонокосилку в присутствии продавцов. Проработав немного, она опять безнадежно заглохла. В сервисном центре Василию Генчу посоветовали доплатить за ремонт. Мол, деталь сломалась по вине неправильной эксплуатации газонокосилки. Платить за гарантийный ремонт житель Тынды отказался и обратился в отдел по защите прав потребителей, где оформил претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги в сумме 3 400 рублей, а также провести независимую экспертизу.

История закончилась тем, что владельцы магазина бытовой техники пошли на мировую. Испорченную газонокосилку приняли обратно. И даже деньги вернули. Но мелкой монетой. Хозяин, который вынес дотошному покупателю мешки с мелочью, предложил даже пересчитать деньги. Василий Генч согласился. Подсчет одного мешка занял примерно 2 часа. Оказалось, что не хватает одного рубля пятидесяти копеек. В ответ на это хозяин магазина посоветовал покупателю пересчитать монеты внимательнее. Сотрудники отдела защиты прав потребителей по закону бессильны в случае такого откровенного издевательства со стороны поставщика товара или услуг по отношению к потребителю. Так, что Василию Генчу еще повезло, что владелец магазина не догадался разменять деньги одно- или пятикопеечными монетами. В таком случае компенсацию за неисправный товар, видимо, пришлось бы забирать частями. Об этой истории РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на сайт www.amur.info.