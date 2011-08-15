До встречи в долговой яме, дорогие россияне?..

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Правительство одобрило основные направления долговой политики на 2012-2014 годы.

Теперь для покрытия дефицита бюджета Минфин будет использовать внутренний рынок госдолга, занимая каждый год триллионы рублей. Как это может сказаться на финансовом "самочувствии" граждан?

Российское правительство каждый год будет брать в долг по 2 трлн рублей. Ресурсы планируется привлекать на внутреннем и международном рынках. На внешнем рынке ежегодно планируется занимать 200 млрд рублей. Таким образом, госдолг, равный сейчас 11,2% ВВП, может вырасти за три года до 17% ВВП.

Внутренние заимствования Минфин планирует осуществлять путем выпуска государственных ценных бумаг на 6333,7 млрд рублей.

Независимые эксперты относительно того, как скажется увеличение госдолга на обычных гражданах, предоставили оптимистичный и пессимистичный сценарий.

Так, например, эксперт из "Инвесткафе" считает, что, несмотря на активное развитие рынка облигаций финансового займа, Минфин фактически надеется только на один инструмент, а это может привести к тому, что он не будет популярен у инвесторов настолько, насколько требуется увеличивать внутренний долг.

"Само по себе увеличение госдолга никак не отразится на обычных гражданах, - говорит Сафонов, - но если будет реализован негативный сценарий, то страну ждет еще один кризис, а значит, национальная валюта будет обесцениваться, цены могут расти, экономика падать, что отразится как на росте безработице, так и на уровне заработных плат". Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на rb.ru