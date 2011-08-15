Камчатку посетит делегация КНР

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу, 20 августа, Камчатский край планирует посетить китайская делегация. В состав делегации войдут 14 человек во главе с заместителем министра науки и техники Китая господином Цао Цзянлинем.

Цель визита - сотрудничество в области фундаментальных наук, обмен опытом, обсуждение возможностей реализации совместных проектов в области сейсмологии и вулканологии.

В программе пребывания китайской делегации - посещение Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, встречи с первым вице-губернатором Александром Потиевским, заместителем председателя правительства края Ириной Унтиловой.

В министерстве пояснили, что посещение Камчатского края делегацией, представляющей научные круги Китайской Народной республики, организовано в рамках проведения XV сессии российско-литайской подкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края.