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Posted 15 августа 2011, 04:53

Published 15 августа 2011, 04:53

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Камчатку посетит делегация КНР

15 августа 2011, 04:53
Будут обсуждаться возможности реализации совместных проектов в области сейсмологии и вулканологии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу, 20 августа, Камчатский край планирует посетить китайская делегация. В состав делегации войдут 14 человек во главе с заместителем министра науки и техники Китая господином Цао Цзянлинем.
Цель визита - сотрудничество в области фундаментальных наук, обмен опытом, обсуждение возможностей реализации совместных проектов в области сейсмологии и вулканологии.
В программе пребывания китайской делегации - посещение Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, встречи с первым вице-губернатором Александром Потиевским, заместителем председателя правительства края Ириной Унтиловой.
В министерстве пояснили, что посещение Камчатского края делегацией, представляющей научные круги Китайской Народной республики, организовано в рамках проведения XV сессии российско-литайской подкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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