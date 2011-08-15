Приморская "Уссурочка" меняет расписание

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье изменится расписание пригородного поезда повышенной комфортности № 7007 сообщением Владивосток – Ружино.

Во вторник, 16 августа, расписание «Уссурочки» частично изменится в связи с модернизацией инфраструктуры железной дороги на участке Уссурийск – Дубининский.

Отправление поезда № 7007 из Владивостока в этот день будет в соответствии с расписанием. Незначительная задержка из-за ремонтных работ в пути следования на участке от Озерной Пади до Сибирцево составит 8-10 минут, но прибытие «Уссурочки» в пункт назначения на станцию Ружино будет в соответствии с графиком, – сообщили в ОАО «Экспресс Приморья».

Руководство пассажирского комплекса Дальневосточной магистрали обращается к пассажирам пригородных электропоездов с просьбой принять во внимание указанную информацию при планировании поездок 16 августа на данном направлении.

Напомним, что поезд повышенной комфортности «Уссурочка» ежедневно курсирует между краевым центром и Лесозаводском и состоит из 6 вагонов, 2 из которых категории 1 класса, 3 – второго и 1 – третьего.

По вопросам расписания и изменения графика отправления и прибытия пригородных поездов, а также за любой дополнительной информацией жители края могут обращаться по номеру телефона справочной службы перевозчика: 8 (423) 224-54-31 или на официальный сайт ОАО «Экспресс Приморья»: http://www.expresspk.ru, где в разделе «Обратная связь» также можно оставить свои замечание и пожелания в виде электронного письма.