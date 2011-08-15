Во Владивостоке состоится Пятый Тихоокеанский экономический конгресс

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 9-10 сентября 2011 года во Владивостоке в рамках Пятого Тихоокеанского экономического конгресса, состоятся презентации инвестиционных проектов наряду с докладами, выступлениями и дискуссиями. В перечне приоритетных проектов - 69 инвестиционных предложений.

В настоящее время в Приморском крае осуществляется самый главный государственный проект – подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. Развитие этого проекта Пятый Тихоокеанский экономический конгресс рассматривает как мероприятие международного уровня, на котором планируется рассмотреть возможные варианты сотрудничества для модернизации.