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Posted 15 августа 2011, 06:12

Published 15 августа 2011, 06:12

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Во Владивостоке состоится Пятый Тихоокеанский экономический конгресс

15 августа 2011, 06:12
В рамках мероприятия презентации инвестиционных проектов Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 9-10 сентября 2011 года во Владивостоке в рамках Пятого Тихоокеанского экономического конгресса, состоятся презентации инвестиционных проектов наряду с докладами, выступлениями и дискуссиями. В перечне приоритетных проектов - 69 инвестиционных предложений.
В настоящее время в Приморском крае осуществляется самый главный государственный проект – подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. Развитие этого проекта Пятый Тихоокеанский экономический конгресс рассматривает как мероприятие международного уровня, на котором планируется рассмотреть возможные варианты сотрудничества для модернизации.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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