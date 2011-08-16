Дело против "лазерных" хулиганов на Камчатке возбуждено не будет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - УМВД России по Камчатскому краю завершило проверку по факту попытки ослепления пилотов военного самолёта лазером и не нашли в инциденте состава преступления.

Пилотов самолётов злоумышленники пытались ослепить лазером 4 августа между 22.00 и 23.00 местного времени. Неизвестные, находившиеся в районе 28 километра автотрассы Петропавловск-Мильково, неоднократно направляли луч на кабину пилотов, заходивших на посадку в аэропорт Елизово.

В Уголовном Кодексе РФ пока нет статьи, предусматривающей наказание за попытку ослепить пилота самолёта. Злоумышленники подлежали бы уголовной ответственности, если бы в результате инцидента произошло авиапроисшествие.

Материалы проверки переданы в прокуратуру для оценки справедливости отказа в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в России в последние месяцы началась массовая «эпидемия» «лазерного» хулиганства. В Госдуме уже разработан законопроект, предусматривающий уголовное наказание за такие «шалости», которые могут привести весьма к серьёзным последствиям. Но он пока не принят.

Между тем, в Татарстане, где в первых числах августа была совершена попытка ослепить пилотов заходящего на посадку лайнера, нашли способ борьбы со злоумышленниками. Там возбудили дело за попытку умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю.