Небывалый снегопад обрушился на Новую Зеландию

Комфортно в заснеженном Веллингтоне почувствовал себя и императорский пингвин, обнаруженный на одном из новозеландских пляжей полтора месяца назад. Птица по ошибке уплыла из Антарктиды в южную часть Тихого океана, и была обнаружена в более чем трех тысячах километрах от Антарктиды. Спустя четыре дня пингвина-путешественника перевезли в Веллингтонский зоопарк, после чего он заболел. По словам зоологов, птица наелась песка, приняв его за снег.