Небывалый снегопад обрушился на Новую Зеландию

Posted 16 августа 2011, 01:02
Published 16 августа 2011, 01:02
Modified 17 сентября 2022, 12:52
Updated 17 сентября 2022, 12:52
ВЛАДИВОСТОК. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Сильнейший за последние 40 лет снегопад накрыл столицу Новой Зеландии Веллингтон. Ненастье обрушилось на город 15 августа.
Осадки парализовали движение автомобилей, отменены авиарейсы во многих городах. На шоссе, связывающем столицу страны Веллингтон и регион Вайрарапа, спасателям ночью удалось вызволить около 100 человек, которые оказались блокированными в своих машинах.
Доставка почты отменена, также закрыты многие общественные заведения — библиотеки, бассейны.
Уникальное для этих мест погодное явление, которое в последний раз было зафиксировано тридцать лет назад, жители новозеландской столицы восприняли с радостью. Они с удовольствием играют в снежки, лепят снеговиков и катаются на санках.
Комфортно в заснеженном Веллингтоне почувствовал себя и императорский пингвин, обнаруженный на одном из новозеландских пляжей полтора месяца назад. Птица по ошибке уплыла из Антарктиды в южную часть Тихого океана, и была обнаружена в более чем трех тысячах километрах от Антарктиды. Спустя четыре дня пингвина-путешественника перевезли в Веллингтонский зоопарк, после чего он заболел. По словам зоологов, птица наелась песка, приняв его за снег.
По прогнозу метеорологов, холодная погода продержится в Веллингтоне до середины недели.
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