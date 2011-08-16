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Posted 16 августа 2011, 03:46

Published 16 августа 2011, 03:46

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

Обзор газеты "Аргументы и факты - Камчатка" за 17 августа

16 августа 2011, 03:46
Читайте завтра в газете

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Аргументы и факты - Камчатка» вы прочитаете:
- МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА. В районе Паратунки произошла трагедия - косолапая хищница убила двух жителей Центральных Коряк;
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. Как в краевом центре разбазариваются казённые деньги;
- СЧАСТЬЕ ЧЕШСКОГО ПРИНЦА. Мужчина в расцвете лет уехал из сытой Европы на далёкую Камчатку и нашёл там свою любовь;
- МНОГОДЕТНЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО. Власть будет помогать большим семьям, независимо от их дохода;
- ДЕНЬГИ, СОЛНЦЕ И ЗДОРОВЬЕ… Чего ещё не хватает для полного счастья жителям Камчатки?
Все подробности – в еженедельнике «АиФ - Камчатка» №33 за 17 августа 2011 года и на сайте www.kamchatka.aif.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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