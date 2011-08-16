Обзор газеты "Аргументы и факты - Камчатка" за 17 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Аргументы и факты - Камчатка» вы прочитаете:

- МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА. В районе Паратунки произошла трагедия - косолапая хищница убила двух жителей Центральных Коряк;

- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. Как в краевом центре разбазариваются казённые деньги;

- СЧАСТЬЕ ЧЕШСКОГО ПРИНЦА. Мужчина в расцвете лет уехал из сытой Европы на далёкую Камчатку и нашёл там свою любовь;

- МНОГОДЕТНЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО. Власть будет помогать большим семьям, независимо от их дохода;

- ДЕНЬГИ, СОЛНЦЕ И ЗДОРОВЬЕ… Чего ещё не хватает для полного счастья жителям Камчатки?

Все подробности – в еженедельнике «АиФ - Камчатка» №33 за 17 августа 2011 года и на сайте www.kamchatka.aif.ru