Камчатским ветеранам будет предоставлена единовременная денежная выплата

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Камчатском крае, в связи с 66-летием окончания Второй мировой войны будет предоставлена единовременная денежная выплата. Постановление подписал губернатором края Владимир Илюхин.

В краевом министерстве социального развития и труда пояснили, что единовременная выплата в размере две тысячи рублей будет выплачена в августе-сентябре 2011 года из средств краевого бюджета. Получателями станут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, вдовы, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Единовременная выплата гражданам производится через краевое государственное казенное учреждение «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» без обращения получателей и осуществляется через учреждения и организации, осуществляющие доставку пенсий и пособий в соответствии с заключенными договорами.

В настоящее время в Камчатском крае проживает 1770 ветеранов войны.

Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.