Приморским учителям на треть повысят зарплату

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Краевая педагогическая конференция «Методическое сопровождение модернизации системы образования в Приморье» состоится в Приморье. В ней примут участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, учителя и воспитатели. Организаторы - департамент образования и науки Приморского края, Приморский краевой институт переподготовки и повышения квалификации работников образования.

Цель конференции - определение приоритетов методической работы в условиях модернизации системы образования Приморского края в 2011 – 2012 учебном году.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, в рамках конференции запланировано пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглые столы, презентации. В рамках конференции приморские педагоги обсудят ряд актуальных вопросов. Среди них - реформирование системы дошкольного образования, результаты государственной итоговой аттестации школьников, оценка и управление качеством образования в условиях модернизации краевой системы образования и многие другие.

Напомним, что одним из важнейших направлений модернизации системы образования в Приморском крае стало повышение с 1 сентября заработной платы педагогов на 30 процентов. По мнению губернатора Сергей Дарькина, эта мера позволит улучшить уровень жизни педагогов, стимулировать труд учителя и в результате повысить качество образования в Приморском крае, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.