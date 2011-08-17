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Posted 17 августа 2011, 02:28

Published 17 августа 2011, 02:28

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Приморским учителям на треть повысят зарплату

17 августа 2011, 02:28
Приморские педагоги обсудят вопросы модернизации системы образования

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Краевая педагогическая конференция «Методическое сопровождение модернизации системы образования в Приморье» состоится в Приморье. В ней примут участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, учителя и воспитатели. Организаторы - департамент образования и науки Приморского края, Приморский краевой институт переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Цель конференции - определение приоритетов методической работы в условиях модернизации системы образования Приморского края в 2011 – 2012 учебном году.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, в рамках конференции запланировано пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглые столы, презентации. В рамках конференции приморские педагоги обсудят ряд актуальных вопросов. Среди них - реформирование системы дошкольного образования, результаты государственной итоговой аттестации школьников, оценка и управление качеством образования в условиях модернизации краевой системы образования и многие другие.
Напомним, что одним из важнейших направлений модернизации системы образования в Приморском крае стало повышение с 1 сентября заработной платы педагогов на 30 процентов. По мнению губернатора Сергей Дарькина, эта мера позволит улучшить уровень жизни педагогов, стимулировать труд учителя и в результате повысить качество образования в Приморском крае, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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