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Posted 16 августа 2011, 21:38

Published 16 августа 2011, 21:38

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Сбербанк выступил финансовым партнером строительства ледовой арены в Южно-Сахалинске

16 августа 2011, 21:38
Это один из многочисленных проектов, поддержанных банком на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Кредитная линия в размере 404 млн. рублей была открыта Дальневосточным банком Сбербанка России для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» в Южно-Сахалинске. Масштабный спорткомплекс будет возведен компанией ООО «Бриллиант», построившей в 2009 году крупнейший в области торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл», сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре Дальневосточного банка Сбербанка России.
Здание комплекса «Арена», размером 40 на 98 метров и высотой 11 метров, планируется разместить вдоль проспекта Мира областной столицы. В нем запланировано создать ледовое поле размером 30 на 60 метров. «Арена» будет оборудована профессиональным световым оборудованием со спецэффектами, а также системой звукового зонирования.
Наличие подобного оборудования позволит проводить на арене не только шоу на льду, но дискотеки и выступления музыкальных коллективов. За ледовыми баталиями или культурно-массовыми мероприятиями смогут наблюдать до 250 зрителей с трибун комплекса, и до 70 зрителей - через стеклянные витражи двух спортивных баров. Планируется, что ФОК «Арена» станет для сахалинцев популярным местом отдыха и развлечений, центром детских спортивных секций и здорового образа жизни.
«Поддержка строительной отрасли Дальнего Востока является одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка, - отметила заместитель Председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Марина Перебейнус. – Наш банк на протяжении многих лет оказывает мощную финансовую помощь в реализации проектов по строительству жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры, коммерческих объектов».

Фото пресс-центра Дальневосточного банка Сбербанка России
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#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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