В Приморье развращали девочку

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении развратных действий в отношении 14-летней девочки (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Как полагает следствие, в июле 2011 года злоумышленник работал на автомобильной мойке в городе Уссурийске, где систематически совершал развратные действия в отношении к 14-летней девочки, которая помогала по работе своей родственнице, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ПМ

