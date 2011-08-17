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Posted 17 августа 2011, 04:52

Published 17 августа 2011, 04:52

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

В Приморье развращали девочку

17 августа 2011, 04:52
Сюжет
Происшествие
Подозреваемого не стали арестовывать…

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении развратных действий в отношении 14-летней девочки (ч. 1 ст. 135 УК РФ).
Как полагает следствие, в июле 2011 года злоумышленник работал на автомобильной мойке в городе Уссурийске, где систематически совершал развратные действия в отношении к 14-летней девочки, которая помогала по работе своей родственнице, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ПМ

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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